Wirtschaftskalender & Börse heute: Termine, Reden & Daten im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Das Protokoll der FOMC-Sitzung vom September wird um 20 Uhr dt. Zeit veröffentlicht.

Der EIA-Bericht wird trotz des Shutdowns veröffentlicht.

Reden der Fed, der EZB und der BoE sind ebenfalls geplant.

Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Termine und Markttrends Der heutige Handelstag bietet wenige neue Konjunkturdaten, dafür richtet sich der Fokus der Märkte auf mehrere Reden von Notenbankvertretern und die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls. Diese Ereignisse stehen im Mittelpunkt, da sie Hinweise auf die künftige Geldpolitik liefern – ein entscheidender Faktor für die Stimmung an der Börse heute. Zentralbank-Reden im Fokus Im Laufe des Tages sprechen Vertreter der Fed, EZB, Bundesbank, Bank of Spain und Bank of England. Besonders im Blick: EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Fed-Mitglieder wie Goolsbee und Kashkari. Ihre Kommentare könnten neue Impulse für den Devisen- und Anleihemarkt setzen. Zusätzlich steht eine Zinsentscheidung der polnischen Zentralbank an (Prognose: 4,75 % unverändert). 📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr – Deutschland: Industrieproduktion (August) im Jahresvergleich: -3,9 % (vorher 1,53 %) im Monatsvergleich: -4,3 % (Prognose -1,0 %)

11:15 Uhr – Deutschland: Rede von Bundesbank-Vizepräsidentin Buch

12:30 Uhr – Eurozone: Rede von EZB-Direktor Elderson

14:00 Uhr – Polen: Zinsentscheidung (Prognose: 4,75 %)

15:00–21:15 Uhr – USA: Mehrere Reden der Fed und Veröffentlichung des FOMC-Protokolls

16:30 Uhr – USA: EIA-Ölmarktbericht, trotz laufendem Government Shutdown Börse heute: Einflussfaktoren im Überblick Trotz weniger Konjunkturdaten bleibt der Wirtschaftskalender relevant: Der Government Shutdown in den USA sorgt für Unsicherheit.

Das FOMC-Protokoll (20:00 Uhr) könnte Hinweise auf die Zinspolitik liefern.

Die Ölpreise reagieren auf den EIA-Bericht, insbesondere auf Lagerbestände und Raffineriedaten. Anleger achten zudem auf mögliche Verzögerungen bei der Veröffentlichung von Inflationsdaten durch das US Bureau of Labor Statistics – ein potenzieller Einflussfaktor auf die Märkte und die Börse heute. Fazit: Wirtschaftskalender mit Fokus auf Notenbanken Der heutige Tag im Wirtschaftskalender steht im Zeichen geldpolitischer Signale. Während harte Daten rar sind, könnten die Aussagen der Zentralbanken und das FOMC-Protokoll die Börse heute maßgeblich bewegen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

