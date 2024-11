Wirtschaftskalender: NFP-Arbeitsmarktbericht im Fokus 📌

Der heutige Tag ist vollgepackt mit bedeutenden makroökonomischen Berichten. Der Fokus der Anleger wird in erster Linie auf dem US-Arbeitsmarktbericht – NFP – liegen. Im Anschluss an die Arbeitsmarktdaten werden wir jedoch auch die PMI- und ISM-Werte für das verarbeitende Gewerbe in den USA sehen. Die wichtigste Veröffentlichung der Woche wird zweifellos der heutige NFP-Bericht sein, der die Beschäftigungsveränderung in den USA für den Monat Oktober aufzeigen wird. Nach einem starken ADP-Wert am Mittwoch erwartet der Markt eine ebenso starke NFP-Zahl. In der Vergangenheit haben wir jedoch oft erhebliche Diskrepanzen zwischen diesen Berichten beobachtet. Diese Daten werden von den FOMC-Mitgliedern genau beobachtet, insbesondere im Zusammenhang mit der anstehenden Fed-Entscheidung in der nächsten Woche. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kann es zu einer erhöhten Marktvolatilität kommen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach dem NFP-Bericht wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die PMI- und ISM-Berichte für das verarbeitende Gewerbe verlagern. Es wird erwartet, dass sich beide im Vergleich zu den September-Berichten leicht verbessern, obwohl die Werte voraussichtlich immer noch unter der 50-Punkte-Schwelle bleiben werden. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:30 Uhr, Schweiz – Inflationsdaten für Oktober: VPI: tatsächlich -0,1 % im Monatsvergleich; Prognose 0,0 %; zuvor -0,3 %;

VPI: tatsächlich 0,6 % im Jahresvergleich; Prognose 0,8 %; zuvor 0,8 %; 09:30 Uhr, Schweiz – Einzelhandelsumsätze im September: Einzelhandelsumsätze: tatsächlich 2,2 % im Jahresvergleich; Prognose 2,5 %; zuvor 2,7 %; 10:30 Uhr, Schweiz – PMI-Daten für Oktober: procure.ch PMI: Prognose 49,5; zuvor 49,9; 11:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten für Oktober: S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI: Prognose 50,3; zuvor 51,5; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Beschäftigungsdaten für Oktober: Private Nonfarm Payrolls: Prognose 90.000; zuvor 223.000;

Nonfarm Payrolls: Prognose 106.000; zuvor 254.000;

Teilnahmequote: zuvor 62,7 %;

Durchschnittliche Stundenlöhne: Prognose 4,0 % im Jahresvergleich; zuvor 4,0 %;

Arbeitslosenquote: Prognose 4,1 %; zuvor 4,1 %;

Durchschnittlicher Stundenlohn: Prognose 0,3 % im Monatsvergleich; zuvor 0,4 % im Monatsvergleich; 15:45 Uhr, Vereinigte Staaten – PMI-Daten für Oktober: S&P Global US Manufacturing PMI: Prognose 47,8; zuvor 47,8; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – ISM-Daten für Oktober: ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 47,6; zuvor 47,2;

ISM-Preise fĂĽr das verarbeitende Gewerbe: Prognose 49,9; zuvor 48,3;

ISM-Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe: zuvor 43,9;

