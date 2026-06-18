Börse heute: Fed sorgt für Druck auf Aktien - SNB- und BoE-Zinsentscheid im Fokus | Wirtschaftskalender

Das Wichtigste in Kürze Fed bleibt restriktiv

SNB und BoE stehen heute im Fokus

Anleihemärkte bleiben entscheidend

Die Börse heute wird weiterhin von den Folgen der jüngsten US-Notenbanksitzung geprägt. Die US-Notenbank Fed beließ den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 3,50% bis 3,75%. Für Aufmerksamkeit sorgte jedoch der aktualisierte Dot Plot, der auf eine mögliche Zinserhöhung im Jahr 2026 hindeutet. Gleichzeitig rechnen nur noch wenige Mitglieder des Offenmarktausschusses mit weiteren Zinssenkungen. Fed-Chef Jerome Powell versuchte zwar, die Bedeutung des Dot Plots zu relativieren und verwies auf geplante Anpassungen der Prognosen, dennoch reagierten die Märkte deutlich. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen kräftig an, während der US-Dollar-Index (DXY) wieder über die Marke von 100 Punkten kletterte. Die US-Aktienmärkte schlossen dagegen schwächer und spiegelten die Sorgen der Anleger über eine länger restriktive Geldpolitik wider. Zusätzliche Unterstützung für die Marktstimmung kommt von geopolitischer Seite. Investoren verfolgen aufmerksam die Unterzeichnung eines Memorandums der US-Regierung zu den Beziehungen im Nahen Osten. Dennoch bleibt die Geldpolitik das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Börse heute: Wichtige Konjunkturdaten aus Asien und Europa Neuseeland meldete für das erste Quartal 2026 eine überraschend starke wirtschaftliche Erholung. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,8% im Quartalsvergleich nach zuvor 0,5%. Im Jahresvergleich lag das Wachstum unverändert bei 1,5% und damit deutlich über den Erwartungen. Auch der britische Arbeitsmarkt sendete gemischte Signale. Die Arbeitslosenquote stieg im April überraschend auf 5,0%, während gleichzeitig 100.000 neue Stellen geschaffen wurden. Der Lohndruck bleibt erhöht: Die durchschnittlichen Einkommen inklusive Boni stiegen um 4,4% im Jahresvergleich. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:30 Uhr - Schweiz: SNB-Zinsentscheid Konsens: 0,00%

Vorher: 0,00% 09:00 Uhr - Schweiz: SNB-Pressekonferenz 12:00 Uhr - Großbritannien: BoE-Zinsentscheid Konsens: 3,75%

Vorher: 3,75%

Erwartete Abstimmung: 8:1 für eine unveränderte Zinspolitik 13:30 Uhr - USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Konsens: 225.000

Vorher: 229.000 15:30 Uhr - USA: Veränderung der Erdgaslagerbestände Konsens: +82 Mrd. Kubikfuß

Vorher: +108 Mrd. Kubikfuß Quartalszahlen heute Accenture (ACN) veröffentlicht seine Ergebnisse vor US-Börsenbeginn. Diese Märkte sollten Anleger heute beobachten Schweizer Franken (CHF) Der Schweizer Franken dürfte nach dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank zu den volatilsten Währungen gehören. Die SNB befindet sich angesichts geopolitischer Risiken und möglicher Kapitalzuflüsse in einer schwierigen Lage. Marktteilnehmer achten insbesondere auf mögliche Hinweise zu Währungsinterventionen. Britisches Pfund (GBP) Für das Pfund Sterling steht die Entscheidung der Bank of England im Mittelpunkt. Obwohl die Inflation zuletzt auf 2,8% zurückgegangen ist, bleibt sie über dem Zielwert. Die erwartete 8:1-Abstimmung könnte von den Märkten als eher dovishes Signal interpretiert werden. US-Staatsanleihen Die Renditen von US-Staatsanleihen legten nach der Fed-Sitzung deutlich zu. Zwar zeigen die Anleihekurse heute erste Erholungstendenzen, doch die anstehenden US-Konjunkturdaten aus dem Wirtschaftskalender könnten erneut für starke Bewegungen sorgen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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