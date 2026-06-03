Wirtschaftskalender heute: Börse heute mit ADP, ISM & Fed

Die globalen Finanzmärkte starten mit einer ausgeprägten Risikobereitschaft in den Handelstag. Rekordstände im S&P 500 sowie im MSCI ACWI und eine anhaltende Rallye bei Halbleiterwerten sorgen für Rückenwind an den Aktienmärkten. Gleichzeitig bleibt die Stimmung anfällig für geopolitische Risiken. Die Spannungen im Nahen Osten stützen weiterhin die Ölpreise und erhöhen die Volatilität an den Rohstoffmärkten. In Asien standen zuletzt schwächere BIP-Daten aus Australien, ein deutlicher Anstieg des chinesischen Caixin Services PMI sowie die Stabilisierung des japanischen Dienstleistungssektors rund um die wichtige 50-Punkte-Marke im Mittelpunkt. Börse heute: Diese Termine stehen im Wirtschaftskalender Der heutige Wirtschaftskalender wird von wichtigen Konjunkturdaten aus Europa und den USA dominiert. Anleger richten ihren Blick insbesondere auf den US-Arbeitsmarkt sowie auf die Entwicklung des Dienstleistungssektors. Für den US-Dollar, Anleiherenditen und die Aktienmärkte dürften vor allem der ADP-Arbeitsmarktbericht, der ISM Services PMI, die Auftragseingänge der Industrie sowie das Fed Beige Book marktbewegend sein. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 09:55 Uhr - Deutschland Services PMI (Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen)

Prognose: 47,8 Punkte 10:00 Uhr - Eurozone Services PMI

Prognose: 46,4 Punkte 11:00 Uhr - Eurozone Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich

Prognose: 4,8 % 14:15 Uhr - USA ADP-Arbeitsmarktbericht

Prognose: 116.000 neue Stellen 15:45 Uhr - USA S&P Global Services PMI

Prognose: 50,9 Punkte 16:00 Uhr - USA ISM Services PMI

Prognose: 53,7 Punkte

Auftragseingänge der Industrie im Monatsvergleich

Prognose: 4,6 % 16:30 Uhr - USA EIA-Rohöllagerbestände 20:00 Uhr - USA Fed Beige Book Ausblick für die Börse heute Besonders der ADP-Arbeitsmarktbericht und der ISM Services PMI könnten heute für erhöhte Volatilität an den Märkten sorgen. Starke Konjunkturdaten würden die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft unterstreichen, könnten jedoch gleichzeitig die Erwartungen an baldige Zinssenkungen der Federal Reserve dämpfen. Schwächere Daten würden hingegen die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik stärken. Anleger sollten den Wirtschaftskalender heute daher genau im Blick behalten, da die veröffentlichten Daten entscheidende Impulse für den weiteren Verlauf an den Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten liefern könnten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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