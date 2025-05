Wirtschaftskalender: PMIs und Zentralbanker im Fokus (22.05.2025)

Der heutige Handelstag sieht vorwiegend die vorläufigen PMI-Daten für Mai im Rampenlicht. Diese Indikatoren werden von den Anlegern genau beobachtet werden, um neue Trends in der Dienstleistungs- und Produktionstätigkeit zu erkennen, insbesondere vor dem Hintergrund der dramatischen Kehrtwende der US-Regierung in ihrer Rhetorik zu Zöllen. Die PMI-Daten der letzten Monate zeichnen ein eher gemischtes Bild der Geschäftsbedingungen auf beiden Seiten des Atlantiks. In der Eurozone haben wir eine Art „Crossover“ beobachtet: Das verarbeitende Gewerbe begann sich deutlich zu erholen, während der zuvor starke Dienstleistungssektor an Schwung verlor. In den USA kam es unterdessen zu einer allgemeinen Konjunkturabkühlung (insbesondere im verarbeitenden Gewerbe), und die beispiellose Unsicherheit hat zu einem Einbruch der Geschäftserwartungen für die kommenden Monate geführt. Es wird erwartet, dass sich die Kluft zwischen dem Dienstleistungs- und dem Fertigungssektor in den USA vergrößern wird, wobei letzterer wahrscheinlich in eine Kontraktion geraten wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auf dem Programm stehen auch Reden von Zentralbankern, die in Europa vor dem Hintergrund der für 13:30 Uhr dt. Zeit geplanten Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen Sitzung des EZB-Rates zusätzliches Gewicht haben werden. Außerdem werden Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die neuesten Zahlen vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Detaillierter Wirtschaftskalender für den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Frankreich – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe in Frankreich: Prognose 48,9; zuvor 48,7;

PMI für den Dienstleistungssektor in Frankreich: Prognose 47,7; zuvor 47,3;

Composite PMI von S&P Global in Frankreich: Prognose 48,0; zuvor 47,8; 09:30 Uhr, Deutschland – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland: Prognose 48,8; zuvor 48,4;

PMI für den Dienstleistungssektor in Deutschland: Prognose 49,6; zuvor 49,0;

Composite PMI in Deutschland: Prognose 50,4; zuvor 50,1; 10:00 Uhr, Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Mai: Prognose 87,4; zuvor 86,9; 10:00 Uhr, Eurozone – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 49,2; zuvor 49,0;

PMI für den Dienstleistungssektor: Prognose 50,4; zuvor 50,1;

Composite PMI von S&P Global: Prognose 50,7; zuvor 50,4; 10:00 Uhr, Polen – Industrieproduktion für April: Industrieproduktion: zuvor 2,5 % im Jahresvergleich; 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 46,2; zuvor 45,4;

PMI für den Dienstleistungssektor: Prognose 50,0; zuvor 49,0;

Composite PMI: Prognose 49,3; zuvor 48,5; 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – Rede eines Vertreters der BoE 13:30 Uhr, Eurozone – Protokoll der geldpolitischen Sitzung der EZB 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Arbeitslosenanträge: Neue Anträge: Prognose 230.000; zuvor 229.000;

4-Wochen-Durchschnitt der Antragsteller: zuvor 230,50K;

Fortgesetzte Anträge: Prognose 1,890M; zuvor 1,881M; 14:30, Vereinigtes Königreich – Rede von BoE-MPC-Mitglied Pill 14:30, Kanada – Inflationsdaten für April: Industriepreisindex (IPPI): Prognose -0,5 % im Monatsvergleich; zuvor 0,5 % im Monatsvergleich;

Industriepreisindex (IPPI): zuvor 4,7 % im Jahresvergleich; 14:30 Uhr, Kanada – Rohstoffpreisindex (RMPI) für April: Prognose -2,2 % im Monatsvergleich; zuvor -1,0 % im Monatsvergleich; 15:30 Uhr, Deutschland – Rede von Bundesbankpräsident Nagel 15:45 Uhr, Vereinigte Staaten – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 49,9; zuvor 50,2;

PMI für den Dienstleistungssektor: Prognose 51,0; zuvor 50,8;

15:45 Uhr, Vereinigte Staaten – PMI-Bericht für Mai: PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 49,9; zuvor 50,2;

PMI für den Dienstleistungssektor: Prognose 51,0; zuvor 50,8;

Composite PMI von S&P Global: zuvor 50,6; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Verkäufe bestehender Häuser im April: zuvor -5,9 % im Monatsvergleich; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Verkäufe bestehender Häuser im April: Prognose 4,15 Mio.; zuvor 4,02 Mio.; 17:00 Uhr, Eurozone – Rede von Elderson von der EZB 17:35 Uhr, Eurozone – Rede von EZB-Vertreter de Guindos 18:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Auktion von 10-jährigen inflationsgeschützten Schatzpapieren: zuvor 1,935 %; 20:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Rede von FOMC-Mitglied Williams 20:30 Uhr, Kanada – Rede von BoC-Gouverneur Macklem 22:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Bilanz der Federal Reserve: zuvor 6,713 Mrd. 22:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Reservebestände der Federal Reserve Banks: zuvor 3,236 Billionen

