Wirtschaftskalender: Reden von Bankern im Fokus

Asiatische Märkte legen zu Beginn der neuen Woche zu

Futures deuten auf leicht schwächeren Start der Kassamarkt-Sitzung am Montag in Europa hin

Begrenzter Makrokalender für den heutigen Handelstag Die chinesischen Märkte sind nach dem Wochenende noch geschlossen, dennoch geht morgen die Goldene Woche zu Ende und der Handel mit den Indizes des chinesischen Festlands wird wieder aufgenommen. Dennoch setzt der Hang Seng, der wie gewohnt gehandelt wird, die heutige Aufwärtswelle fort und legt um mehr als 1,5 % zu. Für morgen sind weitere Konferenzen des PBoC-Establishments geplant, auf denen darüber beraten wird, wie weitere Konjunkturmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft langfristig umgesetzt werden können. Gleichzeitig steigen auch andere asiatische Indizes. Der japanische Nikkei legt um 2,4 % zu, der koreanische KOSPI um 1,5 % und der australische ASX200 um 0,7 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Wirtschaftskalender für heute ist sehr übersichtlich. Anleger sollten jedoch die Daten zu den deutschen Fabrikbestellungen, den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone und die Reden von Bowman und Kashakri von der Fed beachten. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:45 Uhr - EZB Mitglied Lane spricht

11:00 Uhr - Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im August

16:30 Uhr - EZB Mitglied Nagel spricht

19:00 Uhr - FED Mitglied Bowman spricht

19:50 Uhr - FED Mitglied Kashkari spricht

