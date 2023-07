Wirtschaftskalender: Reden von Bankern im Rampenlicht

Der Makrokalender ist heute recht übersichtlich

Reden der Zentralbanker im Mittelpunkt des Interesses

Futures-Indizes deuten auf eine niedrigere Eröffnung der Sitzung hin

Der heutige Makrokalender ist nicht gerade reich an bedeutenden Veröffentlichungen. Im ersten Teil des Tages wurden bereits die VPI-Daten aus China veröffentlicht, die unter den Erwartungen lagen. Die Verbraucherinflation fiel auf 0,0% im Jahresvergleich, während die Erzeugerinflation auf -5,4% im Jahresvergleich zurückging. Heute werden sich die Märkte mehr auf die Reden der Zentralbanker konzentrieren. Es werden mehrere Mitglieder der Fed sowie der Leiter der BoE, Herr Bailey, das Wort ergreifen.

Der wichtigste Tag für makroökonomische Veröffentlichungen in dieser Woche wird der Mittwoch sein, der Tag, an dem der VPI-Inflationsbericht in den USA veröffentlicht wird. Die Daten werden endgültig bestätigen, ob die Anleger auf der nächsten Fed-Sitzung mit einer Zinserhöhung um 0,25% rechnen können. Der einzige Grund, der für eine Zinserhöhung sprechen könnte, sind rekordverdächtig niedrige VPI-Gesamtwerte unter 3,0% (prognostiziert 3,1%) sowie ein deutlicher Rückgang des Kerninflationsindex (prognostiziert 5,0%).

Detaillierter Zeitplan für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:

9:30 Uhr, Schweden - Veröffentlichung der Riksbank-Protokolle

14:30 Uhr, Kanada - Baugenehmigungen für Mai:

Erwartet: +7,5% im Monatsvergleich, Zuvor: -18,8%

Reden der Zentralbanker:

16:00 Uhr - Fed Mitglied, Barr

17:00 Uhr - Fed Mitglied, Daly

17:00 Uhr - Fed Mitglied, Mester

17:00 Uhr - BoE Gouverneur, Bailey

18:00 Uhr - Fed Mitglied, Bostic

18:00 Uhr - Bundesbank Präsident, Nagel

