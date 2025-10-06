Wirtschaftskalender: Reden von Zentralbankern und Einzelhandelsumsätze in der Eurozone 📄

Wenige, aber relevante Termine im Fokus
Eurozone: EZB-Reden im Fokus
Großbritannien: Fokus auf PMI und BoE
Einleitung
Der heutige Wirtschaftskalender zeigt sich vergleichsweise ruhig, dennoch können vereinzelte Ereignisse an der Börse heute für Impulse sorgen. Besonders die anstehenden Reden mehrerer EZB-Mitglieder, der BoE-Gouverneur Bailey und neue PMI-Daten aus Großbritannien könnten kurzfristige Bewegungen in Euro, Pfund und europäischen Aktienmärkten auslösen. Trader sollten daher den Kalender im Blick behalten, um auf plötzliche Marktreaktionen vorbereitet zu sein.
✅ Drei Key Takeaways
-
🕗 Wenige, aber relevante Termine im Fokus
-
Der makroökonomische Kalender ist heute relativ dünn besetzt – keine wichtigen Veröffentlichungen, die die globalen Märkte stark bewegen dürften.
-
Dennoch stehen einige Zentralbank-Reden im Mittelpunkt, die Hinweise auf die weitere geldpolitische Richtung liefern könnten.
-
-
💶 Eurozone: EZB-Reden im Fokus
-
09:15 Uhr: Rede von EZB-Vizepräsident De Guindos
-
10:00 Uhr: Rede von EZB-Mitglied Lane
-
19:00 Uhr: EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht
👉 Mögliche Signale zur Zinsentwicklung und Inflationsstrategie.
-
-
💷 Großbritannien: Fokus auf PMI und BoE
-
10:30 Uhr: PMI-Bauindex (Prognose: 46,1; zuvor: 45,5)
-
19:30 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey spricht
👉 Aussagen könnten Hinweise auf die britische Konjunktur und zukünftige Zinspolitik geben.
-
📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender
(alle Angaben in deutscher Zeit)
|
Uhrzeit
|
Region
|
Ereignis / Sprecher
|
09:15
|
Eurozone
|
EZB-Vizepräsident De Guindos
|
10:00
|
Eurozone
|
EZB-Mitglied Lane
|
10:30
|
Großbritannien
|
PMI-Daten Baugewerbe (Sept.)
|
19:00
|
Eurozone
|
EZB-Präsidentin Lagarde
|
19:30
|
Großbritannien
|
BoE-Gouverneur Bailey
🧠 Fazit: Wirtschaftskalender & Börse heute – Ruhe vor der Bewegung?
Auch wenn der heutige Wirtschaftskalender auf den ersten Blick unspektakulär erscheint, können die Zentralbank-Reden für Dynamik an den Märkten sorgen. Insbesondere Aussagen zu Inflation, Zinsentwicklung und Konjunkturausblick könnten kurzfristig Bewegungen bei EUR/USD, GBP/USD und europäischen Aktien auslösen. Trader sollten daher wachsam bleiben und ihre Positionen an die heutigen Ereignisse anpassen.
