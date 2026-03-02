Wirtschaftskalender: Schwacher Start in Europa – PMI & ISM im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Schwacher Start erwartet

Geopolitische Risiken belasten

Wirtschaftskalender im Fokus

Börse heute: Europa vor schwachem Start – Wirtschaftskalender im Blick 📉 Die Börse heute dürfte in Europa mit Verlusten in den Handel starten. Darauf deuten zumindest die aktuellen Futures-Kontrakte hin, die eine tiefere Eröffnung der Kassamärkte signalisieren. Belastet wird die Stimmung vor allem durch die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. Der Konflikt hat inzwischen Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Zypern erreicht – ein Faktor, der die Risikoaversion der Investoren deutlich erhöht. Parallel rückt der Wirtschaftskalender in den Fokus: Besonders wichtig sind heute die Einkaufsmanagerindizes (PMI) sowie die ISM-Daten aus den USA. Key Takeaways Schwacher Start erwartet: Futures signalisieren eine negative Eröffnung der Börse heute in Europa. Geopolitische Risiken belasten: Die Ausweitung des Nahost-Konflikts erhöht die Unsicherheit an den Märkten. Wirtschaftskalender im Fokus: PMI- und ISM-Daten aus den USA könnten heute für deutliche Marktbewegungen sorgen. Geopolitische Unsicherheit drückt auf die Börse heute Die Eskalation im Nahen Osten sorgt für Nervosität an den Finanzmärkten. Anleger reagieren sensibel auf eine mögliche Ausweitung des Konflikts, da: Energiepreise beeinflusst werden könnten

Lieferkettenrisiken steigen

Kapital in sichere Häfen umgeschichtet wird Für die Börse heute bedeutet das: Defensive Positionierungen dürften überwiegen, während zyklische Werte anfälliger bleiben. Wirtschaftskalender: PMI und ISM als Taktgeber 📊 Im heutigen Wirtschaftskalender stehen die US-Konjunkturdaten im Mittelpunkt. Besonders relevant sind: PMI-Daten (Einkaufsmanagerindizes)

ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe bzw. den Dienstleistungssektor Diese Indikatoren liefern wichtige Hinweise zur aktuellen wirtschaftlichen Dynamik in den USA. Positive Überraschungen könnten Rezessionssorgen mindern und die Börse heute stabilisieren. Schwache Daten hingegen würden Wachstumsbedenken verstärken und möglicherweise neue Abwärtsimpulse auslösen. Märkte zwischen Makrodaten und Risikoaversion 🌍 Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit und entscheidenden Konjunkturdaten schafft ein spannungsreiches Umfeld. Der Wirtschaftskalender könnte heute als kurzfristiger Kurstreiber fungieren. Entscheidend wird sein: Bestätigen die Daten eine robuste US-Wirtschaft?

