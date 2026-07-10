Wirtschaftskalender & Börse heute: Inflation aus Europa, Kanada-Arbeitsmarkt im Fokus

- Der Wirtschaftskalender wird heute von europäischen Inflationsdaten sowie dem kanadischen Arbeitsmarktbericht dominiert
- An der Börse heute zählen Bitcoin sowie Öl zu den stärksten Gewinnern, während die Futures auf Nasdaq und S&P 500 leicht nachgeben
- Im Fokus der Unternehmensseite stehen der milliardenschwere Nasdaq-Börsengang von SK Hynix sowie die Quartalszahlen von Delta Air Lines
- Der Wirtschaftskalender wird heute von europäischen Inflationsdaten sowie dem kanadischen Arbeitsmarktbericht dominiert
- An der Börse heute zählen Bitcoin sowie Öl zu den stärksten Gewinnern, während die Futures auf Nasdaq und S&P 500 leicht nachgeben
- Im Fokus der Unternehmensseite stehen der milliardenschwere Nasdaq-Börsengang von SK Hynix sowie die Quartalszahlen von Delta Air Lines
Der heutige Wirtschaftskalender wird von wichtigen Inflationsdaten aus Europa geprägt. In Deutschland wurden die endgültigen Juni-Daten bestätigt. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Jahresvergleich um 2,3%, während der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) im Jahresvergleich bei 2,4% lag. Damit setzte sich der Rückgang gegenüber Mai fort, als der VPI noch bei 2,6% und der HVPI bei 2,7% notierte.
Um 09:00 Uhr richtet sich der Blick auf die Verbraucherpreisdaten aus Tschechien. Erwartet wird ein Anstieg des VPI im Jahresvergleich von 1,5%, nach 2,1% im Vormonat. Gemeinsam mit der zuletzt gemeldeten Inflationsrate in Polen von 2,5% sowie den zuletzt eher vorsichtigen Aussagen des polnischen Notenbankpräsidenten Adam Glapiński bestätigt sich damit der disinflationäre Trend in Mittel- und Osteuropa.
Am Nachmittag folgt um 14:30 Uhr der nächste wichtige Termin im Wirtschaftskalender: der kanadische Arbeitsmarktbericht. Analysten rechnen mit lediglich 10.000 neuen Stellen, nachdem im Vormonat noch 87.800 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Sollte der Bericht schwächer als erwartet ausfallen, könnten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der Bank of Canada zunehmen.
Börse heute: Bitcoin und Öl führen die Gewinnerliste an
An der Börse heute präsentieren sich Kryptowährungen und Rohstoffe zum Wochenschluss besonders stark. Bitcoin steigt um rund 1,0% auf eine Spanne zwischen 63.760 und 63.950 US-Dollar und setzt damit die positive Entwicklung der vergangenen Handelstage fort.
Auch am Ölmarkt dominieren Käufe. WTI-Rohöl legt um rund 0,57% auf 72,22 bis 72,28 US-Dollar je Barrel zu. Brent gewinnt etwa 0,49% auf 76,42 bis 76,47 US-Dollar. Die anhaltenden Spannungen rund um die Straße von Hormus sorgen weiterhin für einen geopolitischen Risikoaufschlag.
Bei den Edelmetallen zeigt sich ein gemischtes Bild. Silber steigt um etwa 0,30%, während Gold leicht um 0,27% auf rund 4.112 US-Dollar je Unze nachgibt. Dies deutet auf eine etwas geringere Nachfrage nach klassischen sicheren Häfen hin.
Wirtschaftskalender heute: Die wichtigsten Termine
(alle Angaben in deutscher Zeit)
Quelle: XTB Investment Plattform
DAX, Nasdaq und Dow Jones vor Handelsstart unter Druck
Vor dem europäischen Handelsstart zeigen sich die internationalen Aktienmärkte überwiegend schwächer. Besonders die US-Futures geben nach. Der Nasdaq verliert rund 0,37%, während die Futures auf den S&P 500 etwa 0,16% im Minus notieren. Nach der kräftigen Erholung am Vortag, die vor allem von Halbleiterwerten getragen wurde, setzen zunächst Gewinnmitnahmen ein.
In Europa fällt das Bild gemischter aus. Während der britische FTSE 100 leicht zulegt, notiert der DAX ebenso wie der Euro Stoxx 50 und der spanische Leitindex moderat im Minus.
Am Devisenmarkt fällt besonders die Entwicklung des Yen auf. Das Währungspaar USD/JPY verliert rund 0,45%, nachdem Japans Finanzminister Katayama weitere Maßnahmen zur stärkeren Investition des staatlichen Pensionsfonds GPIF in heimische Vermögenswerte angekündigt hatte.
Unternehmensnachrichten: SK Hynix und Delta Air Lines im Fokus
Auf Unternehmensseite richtet sich das Interesse der Anleger heute auf den Börsengang von SK Hynix an der Nasdaq. Das ADR-Angebot war während der Platzierungsphase mehr als siebenfach überzeichnet und könnte dem Unternehmen bis zu 24,5 Milliarden US-Dollar einbringen. Damit wäre es einer der größten Börsengänge eines ausländischen Unternehmens in den USA.
Daneben stehen die Quartalszahlen von Delta Air Lines im Mittelpunkt. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Gradmesser für die Entwicklung der Luftfahrtbranche und könnten zum Handelsstart in den USA Impulse für den gesamten Sektor liefern.
Experten Fazit: Wirtschaftskalender dürfte heute für erhöhte Volatilität sorgen
Der Wirtschaftskalender bietet zum Wochenschluss zahlreiche potenzielle Impulsgeber. Neben den europäischen Inflationsdaten dürfte insbesondere der kanadische Arbeitsmarktbericht Einfluss auf die Zinserwartungen nehmen. Gleichzeitig bleiben geopolitische Entwicklungen, die Ölpreise sowie der milliardenschwere Börsengang von SK Hynix wichtige Themen für die Börse heute.
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