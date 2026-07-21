Wirtschaftskalender: ZEW-Daten im Fokus | Börse heute

Der Wirtschaftskalender fällt heute vergleichsweise dünn aus. Im Mittelpunkt der Börse heute stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland, die Hinweise auf die Stimmung der Finanzmarktexperten und den weiteren Konjunkturverlauf geben könnten.

Bereits am Morgen sorgten die britischen Arbeitsmarktdaten für positive Überraschungen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz des hohen Zinsniveaus weiterhin robust. Die Beschäftigung legte deutlich stärker zu als erwartet, der Anstieg der Arbeitslosigkeit fiel wesentlich geringer aus als prognostiziert und die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,9%. Zwar blieb das Lohnwachstum leicht hinter den Erwartungen zurück, insgesamt bestätigt der Bericht jedoch die Widerstandsfähigkeit des britischen Arbeitsmarktes.

Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute

(alle Angaben in deutscher Zeit)

08:00 Uhr - Großbritannien

Beschäftigungsveränderung (Mai): -4.000 (Prognose: -8.000 | zuvor: +2.000)

Arbeitslosenquote: 4,9% (Prognose: 4,9% | zuvor: 4,9%)

Veränderung der Arbeitslosigkeit: +6.700 (Prognose: +29.400 | zuvor: +31.200)

Beschäftigungsveränderung (3M/3M): +147.000 (Prognose: +80.000 | zuvor: +100.000)

Durchschnittliche Wochenlöhne im Jahresvergleich : +4,3% (Prognose: +4,5% | zuvor: +4,4%)

: +4,3% (Prognose: +4,5% | zuvor: +4,4%) Durchschnittliche Wochenlöhne ohne Bonus im Jahresvergleich: +3,4% (Prognose: +3,4% | zuvor: +3,4%)

08:00 Uhr - Schweiz

Handelsbilanz: 5,224 Mrd. CHF (zuvor: 6,110 Mrd. CHF)

10:00 Uhr - Eurozone

EZB-Umfrage zur Kreditvergabe der Banken

11:00 Uhr - Deutschland

ZEW-Konjunkturerwartungen: Prognose 15,3 (zuvor: 10,5)

ZEW-Lagebeurteilung: Prognose -77,7 (zuvor: -81,0)

11:00 Uhr - Eurozone

ZEW-Konjunkturerwartungen (zuvor: 9,5)

14:15 Uhr - USA

ADP-Beschäftigungsbericht (Vorwert: +19.750)

22:30 Uhr - USA

API-Rohöllagerbestände Benzinlager: zuvor +8,2% Destillatlager: zuvor -1,664 Mio. Barrel Cushing-Lager: zuvor +2,3 Mio. Barrel Rohöllager: zuvor -0,564 Mio. Barrel



Berichtssaison

Gegen 12:30 Uhr legen General Motors, 3M und Charles Schwab ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vor. Die Zahlen könnten im weiteren Tagesverlauf zusätzliche Impulse für die Börse heute liefern.

GBP/USD im Fokus

Das britische Pfund legte nach den besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten zu und nähert sich dem 50-Tage-EMA bei 1,3440. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 1,3500 könnte den Beginn einer stärkeren Aufwärtsbewegung signalisieren. Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 1,3420 eine wichtige Unterstützung.