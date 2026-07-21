Wirtschaftskalender: ZEW-Daten im Fokus | Börse heute

- Die Daten zum britischen Arbeitsmarkt haben positiv überrascht.
- Im Mittelpunkt steht heute die ZEW-Konjunkturerwartungsumfrage für Deutschland.
- 3M, Charles Schwab und General Motors werden ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen.
- Die Daten zum britischen Arbeitsmarkt haben positiv überrascht.
- Im Mittelpunkt steht heute die ZEW-Konjunkturerwartungsumfrage für Deutschland.
- 3M, Charles Schwab und General Motors werden ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen.
Der Wirtschaftskalender fällt heute vergleichsweise dünn aus. Im Mittelpunkt der Börse heute stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland, die Hinweise auf die Stimmung der Finanzmarktexperten und den weiteren Konjunkturverlauf geben könnten.
Bereits am Morgen sorgten die britischen Arbeitsmarktdaten für positive Überraschungen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz des hohen Zinsniveaus weiterhin robust. Die Beschäftigung legte deutlich stärker zu als erwartet, der Anstieg der Arbeitslosigkeit fiel wesentlich geringer aus als prognostiziert und die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,9%. Zwar blieb das Lohnwachstum leicht hinter den Erwartungen zurück, insgesamt bestätigt der Bericht jedoch die Widerstandsfähigkeit des britischen Arbeitsmarktes.
Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute
(alle Angaben in deutscher Zeit)
08:00 Uhr - Großbritannien
- Beschäftigungsveränderung (Mai): -4.000 (Prognose: -8.000 | zuvor: +2.000)
- Arbeitslosenquote: 4,9% (Prognose: 4,9% | zuvor: 4,9%)
- Veränderung der Arbeitslosigkeit: +6.700 (Prognose: +29.400 | zuvor: +31.200)
- Beschäftigungsveränderung (3M/3M): +147.000 (Prognose: +80.000 | zuvor: +100.000)
- Durchschnittliche Wochenlöhne im Jahresvergleich: +4,3% (Prognose: +4,5% | zuvor: +4,4%)
- Durchschnittliche Wochenlöhne ohne Bonus im Jahresvergleich: +3,4% (Prognose: +3,4% | zuvor: +3,4%)
08:00 Uhr - Schweiz
- Handelsbilanz: 5,224 Mrd. CHF (zuvor: 6,110 Mrd. CHF)
10:00 Uhr - Eurozone
- EZB-Umfrage zur Kreditvergabe der Banken
11:00 Uhr - Deutschland
- ZEW-Konjunkturerwartungen: Prognose 15,3 (zuvor: 10,5)
- ZEW-Lagebeurteilung: Prognose -77,7 (zuvor: -81,0)
11:00 Uhr - Eurozone
- ZEW-Konjunkturerwartungen (zuvor: 9,5)
14:15 Uhr - USA
- ADP-Beschäftigungsbericht (Vorwert: +19.750)
22:30 Uhr - USA
- API-Rohöllagerbestände
- Benzinlager: zuvor +8,2%
- Destillatlager: zuvor -1,664 Mio. Barrel
- Cushing-Lager: zuvor +2,3 Mio. Barrel
- Rohöllager: zuvor -0,564 Mio. Barrel
Berichtssaison
Gegen 12:30 Uhr legen General Motors, 3M und Charles Schwab ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vor. Die Zahlen könnten im weiteren Tagesverlauf zusätzliche Impulse für die Börse heute liefern.
GBP/USD im Fokus
Das britische Pfund legte nach den besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten zu und nähert sich dem 50-Tage-EMA bei 1,3440. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 1,3500 könnte den Beginn einer stärkeren Aufwärtsbewegung signalisieren. Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 1,3420 eine wichtige Unterstützung.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
BÖRSE AKTUELL: Indizes hoffen auf eine Erholung inmitten des Konflikts zwischen den USA und dem Iran (21.07.2026)
BÖRSE HEUTE: China zeigt seine Stärke im Bereich KI; Großbritannien steht vor einer Regierungsrevolution 🏛️
Bank of America liefert eines der stärksten Quartale seiner Firmengeschichte
DAX Verlierer: Commerzbank Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.