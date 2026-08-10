USDJPY: Yen gibt erneut nach, Dollar unter Druck

Nach einer rekordverdächtigen gemeinsamen Intervention des japanischen Finanzministeriums und des US-Finanzministeriums legte der Yen um über 5 % zu. Damit wurden die Verluste der vorangegangenen fünf Monate wettgemacht. Nachdem das Währungspaar USDJPY ein lokales Tief unterhalb der Marke von 156 erreicht hatte, befindet sich der Kurs von US Dollar Yen jedoch wieder in einem klaren Aufwärtstrend. Die fundamentalen Treiber – allen voran die hohe Zinsdifferenz – üben weiterhin Druck auf die japanische Währung aus.

► USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

💴 Carry Trade stützt USDJPY: Trotz einer Intervention von fast 90 Milliarden Dollar treibt die bestehende Zinsdifferenz von 2,675 % den US Dollar Yen wieder nach oben.

📊 NFP-Schock dämpft Dollar nur vorübergehend: Der überraschende Beschäftigungsrückgang um 23.000 Stellen belastet den Greenback weniger stark als erwartet, da die Arbeitslosenquote auf 4,1 % sank.

🛢️ Geopolitische & inflationäre Risiken: Japans hohe Rohöl-Importabhängigkeit aus dem Nahen Osten und die anstehenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) bilden die nächsten Schlüsselfaktoren.

Japanischer Yen (JPY): Carry Trade belastet trotz Milliarden-Interventionen

Die fundamentalen Rahmenbedingungen für den japanischen Yen haben sich nicht wesentlich verändert. Das zentrale Hauptthema am Devisenmarkt bleibt der Carry Trade – also das Ausnutzen von Zinsdifferenzen. Solange die Diskrepanz zwischen den prognostizierten Zinsniveaus in den USA und Japan erheblich bleibt, reichen selbst staatliche Marktinterventionen in Höhe von knapp 90 Milliarden Dollar nicht aus, um den Trend beim USDJPY dauerhaft umzukehren.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Derzeit liegt die Zinsdifferenz zwischen beiden Währungsräumen bei 2,675 %. Marktpreise deuten darauf hin, dass sich diese Diskrepanz bis Juli 2027 nur leicht auf rund 2,35 % verringern wird. Anleger warten daher auf entschlossenere Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ). Die nächste Gelegenheit bietet sich am 18. September. Eine Zinserhöhung könnte als bedeutendes Signal gewertet werden und Spekulationen auf weitere Anhebungen anheizen – die MarktWahrscheinlichkeit hierfür liegt derzeit bei etwa 60 %.

Parallel dazu richtet sich der Blick auf Japans Rohstoffimporte. Das Land deckt seinen Energiebedarf fast vollständig über Importe und bezieht unter normalen Bedingungen rund 90 % seines Rohöls aus dem Nahen Osten. Geopolitische Spannungen in dieser Region stellen daher ein direktes Risiko für die japanische Handelsbilanz dar.

Dennoch halten Sorgen vor weiteren Interventionen die Spekulanten im Zaum: Viele Marktteilnehmer haben aus Angst vor erneuten Stützungsmaßnahmen ihre Short-Positionen gegenüber dem Yen glattgestellt, was zu einer spürbaren Bereinigung der Marktpositionierung führte.

US-Dollar (USD): NFP-Einbruch, Inflation und Fed-Politik

Auf der US-Seite überraschte der jüngste NFP-Arbeitsmarktbericht deutlich: Die Zahl der neu geschaffenen Stellen sank überraschend um 23.000. Rein statistisch entsprach diese Abweichung 5 Standardabweichungen vom Konsens.

Die Kursverluste beim US-Dollar fielen dennoch moderat aus. Begrenzt wurde der Abwärtsdruck beim US Dollar Yen durch den Rückgang der US-Arbeitslosenquote auf 4,1 % sowie durch Verzerrungen bei der saisonalen Bereinigung (der Rückgang stammte zu großen Teilen aus dem öffentlichen Bildungssektor).

Gleichzeitig belasten höhere Energiepreise den US-Einzelhandel und das Gastgewerbe. Hinsichtlich der Zinsentscheidung der Fed im September herrscht Uneinigkeit am Markt; die Chancen für einen Zinsschritt stehen derzeit etwa 50:50. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen nun die aktuellen Verbraucherpreisdaten (CPI). Bleibt der Preisdruck trotz gestiegener Öl- und Gaspreise stabil, dürfte die Fed unter der Führung von Kevin Warsh von einer Zinserhöhung absehen.

Zusätzliche Brisanz erhält die Notenbankpolitik durch politische Diskussionen über die Unabhängigkeit der Fed, nachdem erneut öffentliche Kritik aus der Politik an einzelnen FOMC-Mitgliedern laut wurde.

🎯 Fazit

Das Währungspaar USDJPY zeigt trotz Rekord-Interventionen der Währungsbehörden eine ausgeprägte Widerstandskraft. Solange die deutliche Zinsdifferenz bestehen bleibt, behalten die Bullen beim US Dollar Yen fundamental die Oberhand. Kurzfristige Impulse werden vor allem von den anstehenden US-Inflationsdaten sowie den Signalen der Bank of Japan bei ihrer September-Sitzung ausgehen.

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❓ FAQ zu USDJPY

Warum steigt USDJPY trotz der Milliarden-Interventionen wieder an?

Der Hauptgrund ist die weiterhin hohe Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan (Carry Trade). Solange die Renditeabstände groß bleiben, fließt Kapital bevorzugt in den US-Dollar.

Welche Rolle spielen die US-Inflationsdaten für den US Dollar Yen?

Die Inflationsdaten bestimmen die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Fällt die Inflation niedriger aus als befürchtet, sinkt der Druck für Zinserhöhungen, was den US-Dollar kurzfristig belasten kann.

Wann könnte die Bank of Japan den USDJPY-Kurs nachhaltig beeinflussen?

Am 18. September bietet sich der Bank of Japan die nächste Chance für eine Zinserhöhung. Ein Zinsschritt sowie die Aussicht auf weitere Anhebungen könnten den Yen nachhaltig stärken.