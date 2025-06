Wirtschaftskalender: Tag der Entscheidungen der europäischen Zentralbanken 📃📌

Obwohl heute in den USA und Teilen Europas Feiertag ist, wird es fĂŒr Anleger nicht an wichtigen Ereignissen mangeln. Zwei wichtige Zinsentscheidungen der europĂ€ischen Zentralbanken stehen an – von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Bank of England (BoE). Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird voraussichtlich die Zinsen um 25 Basispunkte senken, um der Deflation entgegenzuwirken. Die BoE dĂŒrfte hingegen die Zinsen unverĂ€ndert lassen, auch wenn die Abstimmungsergebnisse Aufschluss ĂŒber die kĂŒnftige Ausrichtung der Geldpolitik geben könnten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gleichzeitig eskalieren die Spannungen im Nahen Osten. Verschiedenen Quellen zufolge hat Trump bereits einen US-MilitĂ€rschlag gegen den Iran fĂŒr das kommende Wochenende genehmigt. Ein mögliches Ziel ist der stark befestigte Atomkomplex in Fordow. Die endgĂŒltige Entscheidung steht jedoch noch aus, da Trump auf Deeskalationssignale aus dem Iran wartet. Detaillierter Wirtschaftskalender fĂŒr den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:30 Uhr, Eurozone – EZB-PrĂ€sidentin Lagarde spricht08:30 Uhr BST, Schweiz – SNB-Geldpolitik 09:30 Uhr, Schweiz – SNB-Zinsentscheidung (Q2) fĂŒr Dezember: Prognose 0,00 %; zuvor 0,25 %; 10:00 Uhr, Schweiz – SNB-Pressekonferenz 10:30 Uhr, Deutschland – Rede des stellvertretenden PrĂ€sidenten der Deutschen Bundesbank, Buch 11:00 Uhr, Deutschland – Rede des PrĂ€sidenten der Deutschen Bundesbank, Nagel 11:45 Uhr, Eurozone – Rede von De Guindos, EZB 12:00 Uhr, Eurozone – Eurogruppe trifft 12:30 Uhr, Eurozone – EZB-PrĂ€sidentin Lagarde spricht 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Zinsentscheidung fĂŒr Juni: Prognose 4,25 %; zuvor 4,25 %; 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE MPC-Sitzungsprotokoll 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE MPC-Zinserhöhung fĂŒr Juni: Prognose 0; zuvor 0; 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE MPC-Zinssenkung fĂŒr Juni: Prognose 2; zuvor 7; 13:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE MPC-Abstimmung unverĂ€ndert fĂŒr Juni: Prognose 7; zuvor 2; 13:00 Uhr, Deutschland – Rede des stellvertretenden PrĂ€sidenten der Deutschen Bundesbank, Buch  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Â

