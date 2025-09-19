Börse heute: Trump–Xi-Call, Fed-Reden und Retail Sales im Fokus Die Börse heute blickt gespannt auf den Wirtschaftskalender, der zwar nur wenige, aber hochrelevante Termine bereithält. Im Mittelpunkt stehen die kanadischen Retail Sales, das mit Spannung erwartete Gespräch zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping sowie mehrere Reden von Fed-Vertretern, die Hinweise auf die künftige Geldpolitik geben könnten. Kanadische Retail Sales als Schlüsseldaten im Wirtschaftskalender Um 14:30 Uhr dt. Zeit werden die Einzelhandelsverkäufe für August veröffentlicht. Analysten erwarten einen Rückgang um -0,8% nach einem deutlichen Anstieg von 1,5% im Vormonat. Auf Monatsbasis wird ein Minus von -0,6% (nach 1,9% zuvor) prognostiziert. Diese Daten gelten als wichtiger Indikator für die Kaufkraft der Verbraucher und könnten die Marktstimmung stark beeinflussen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Donald Trump spricht mit Xi Jinping – mehr als nur TikTok? Ein weiteres Highlight im Wirtschaftskalender: das Trump–Xi-Telefonat um 15:00 Uhr. Offiziell soll es um TikTok gehen, doch Marktbeobachter erwarten, dass auch breitere Handels- und Geopolitikthemen angesprochen werden. An der Börse heute wird das Gespräch genau verfolgt, da selbst kleine Signale für eine Entspannung zwischen Washington und Peking große Auswirkungen haben könnten. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 19. September 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr GMT – Kanadische Einzelhandelsumsätze für August: erwartet -0,8 % gegenüber zuvor 1,5 % (-0,6 % im Monatsvergleich gegenüber zuvor 1,9 %)

– Rede von Daly von der Fed 22:00 Uhr GMT – Abrechnung von US-Futures- und Optionskontrakten

