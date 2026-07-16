Wirtschaftskalender heute: US-Einzelhandelsumsätze, Fed-Reden und Quartalszahlen im Fokus | Börse heute

Das Wichtigste in Kürze US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr sind heute der wichtigste Termin im Wirtschaftskalender

sind heute der wichtigste Termin im Wirtschaftskalender Quartalszahlen von TSMC und Netflix stehen im Mittelpunkt der Berichtssaison

stehen im Mittelpunkt der Berichtssaison Fed-Reden sowie der EIA-Erdgasbericht sorgen zusätzlich für Volatilität an den Rohstoff- und Devisenmärkten

Der Wirtschaftskalender ist heute prall gefüllt. Die Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten und zahlreiche Reden von Fed-Mitgliedern für zusätzliche Unsicherheit sorgen. Anleger müssen derzeit zwischen Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten und geldpolitischen Signalen unterscheiden - insbesondere nachdem die jüngsten VPI- und Erzeugerpreisdaten Hoffnungen auf eine nachlassende Inflation geweckt haben. Im Mittelpunkt der Börse heute stehen neben wichtigen US-Konjunkturdaten vor allem die Quartalszahlen großer Unternehmen. Die Zahlen von TSMC konnten die Anleger bislang nicht überzeugen. Die Aktie verliert im nachbörslichen Handel rund 1,4%, was den Druck auf den KI- und Halbleitersektor zunächst aufrechterhält. Gleichzeitig richten sich die Blicke auf die US-Einzelhandelsumsätze, die als wichtiger Indikator für die Konsumstärke und den weiteren Inflationspfad gelten. Wirtschaftskalender: Das bewegte bereits den Vormittag Großbritannien: Gemischtes Bild bei Konjunkturdaten Die britischen Wirtschaftsdaten lieferten ein differenziertes Bild: Das BIP stieg im Monatsvergleich im Mai um 0,1% und entsprach damit den Erwartungen.

im Mai um und entsprach damit den Erwartungen. Im Quartalsvergleich überraschte das Wirtschaftswachstum positiv mit 0,7% gegenüber erwarteten 0,5% .

überraschte das Wirtschaftswachstum positiv mit gegenüber erwarteten . Im Jahresvergleich legte die britische Wirtschaft um 1,3% zu und blieb damit leicht unter den erwarteten 1,4%. Auch die Industrieproduktion zeigte unterschiedliche Signale: Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes stieg im Jahresvergleich um 2,3% (erwartet: 1,9%).

um (erwartet: 1,9%). Die gesamte Industrieproduktion sank im Monatsvergleich um 0,5% (erwartet: -0,1%).

um (erwartet: -0,1%). Das Handelsbilanzdefizit verringerte sich deutlich auf 18,66 Mrd. Pfund nach erwarteten 23,3 Mrd. Pfund. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute (alle Angaben in deutscher Zeit) Europa 10:00 Uhr - Italien VPI (Juni, im Jahresvergleich)

Erwartung: 3,0%

Vorher: 3,2% 11:00 Uhr - Eurozone Handelsbilanz (Mai, saisonbereinigt)

Erwartung: 2,5 Mrd. Euro

Vorher: 1,3 Mrd. Euro 14:00 Uhr - Polen Kerninflation ohne Lebensmittel und Energie (Juni, im Jahresvergleich)

Erwartung: 3,0%

Vorher: 3,1% Nordamerika 14:15 Uhr - Kanada Baubeginne (Juni)

Erwartung: 258.000

Vorher: 261.400 14:30 Uhr - USA Einzelhandelsumsätze (Juni, im Monatsvergleich) Erwartung: 0,2% Vorher: 0,9%

Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Juni, im Monatsvergleich) Erwartung: -0,1% Vorher: 0,8%

Philadelphia-Fed-Index (Juli) Erwartung: 13,0 Vorher: 10,3

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Erwartung: 216.000 Vorher: 215.000

16:00 Uhr - USA Schwebende Hausverkäufe (Juni, im Monatsvergleich)

Erwartung: -0,5%

Vorher: 3,8% 16:30 Uhr - USA EIA-Bericht zu den Erdgasspeichern

Vorher: 61 Mrd. Kubikfuß Reden von Fed-Mitgliedern 18:30 Uhr: Lorie Logan

Lorie Logan 19:25 Uhr: Jeffrey Schmid Börse heute: Diese Quartalszahlen stehen im Fokus Die Berichtssaison gewinnt weiter an Dynamik. Besonders im Blick stehen heute: TSMC

UnitedHealthcare

GE Aerospace

Netflix Vor allem die Zahlen von Netflix dürften nach US-Börsenschluss für erhöhte Volatilität im Technologiesektor sorgen. Börse heute: Drei Märkte mit besonderem Bewegungspotenzial GBP/USD Das britische Pfund verarbeitet die umfangreichen Konjunkturdaten aus Großbritannien. Das überraschend starke Wachstum im Quartalsvergleich und robuste Produktionsdaten sprechen für die restriktivere Fraktion innerhalb der Bank of England. Am Nachmittag dürfte jedoch der US-Einzelhandelsumsatz über die kurzfristige Richtung des Währungspaars entscheiden. EUR/PLN Um 14:00 Uhr wird die polnische Kerninflation veröffentlicht. Erwartet wird ein Rückgang im Jahresvergleich von 3,1% auf 3,0%. Die Daten könnten die Zinserwartungen für Polen beeinflussen und sowohl den Zloty als auch den polnischen Bankensektor bewegen. Nasdaq Der wichtigste Termin des Tages folgt um 14:30 Uhr mit den US-Einzelhandelsumsätzen. Gemeinsam mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Philadelphia-Fed-Index liefern die Daten wichtige Hinweise auf die Verfassung der US-Wirtschaft. Fallen die Einzelhandelsumsätze deutlich schwächer aus als erwartet, könnten Rezessionssorgen zunehmen und die Stimmung an der Wall Street belasten. Entsprechen die Daten hingegen den Erwartungen oder überraschen positiv, dürfte dies die Hoffnungen auf Zinssenkungen der Fed im Herbst stützen und insbesondere den Technologiesektor unterstützen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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