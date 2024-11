Wirtschaftskalender: US-Arbeitslosenanträge, regionale Indizes und Blitzumfrage zur Verbraucherstimmung in der Eurozone im Fokus 🔍

Aktienindex-Kontrakte auf beiden Seiten des Atlantiks verzeichnen begrenzte Rückgänge, die sich auf asiatische Benchmarks ausdehnen; JP225 (Nikkei) verliert 1,3 %

Vorläufige Daten zur Verbraucherstimmung im November in der Eurozone, eine Reihe von Reden von EZB-Mitgliedern

CBRT-Entscheidung; mögliche hohe Volatilität bei türkischen Lira-Paaren (USDTRY, EURTRY)

US-Daten im Fokus (Ansprüche, regionale Indizes und Hausverkäufe sowie Reden der Fed) Der heutige Handelstag ist vollgepackt mit überwiegend sekundären Messwerten aus den Volkswirtschaften Europas und der Vereinigten Staaten. Investoren werden unter anderem mehr über die regionalen Indizes von Kanas und Philadelphia erfahren und weitere Reden der Fed-Mitglieder Goolsbee und Hammack hören. Es wird auch Reden von EZB-Bankern geben, darunter Pastalides, Cipollone, Escriva, Elderson, Lane, Holzmann und Vujcic. Der Schwerpunkt liegt auf den Arbeitslosenanträgen (14:30 Uhr) und der Verbraucherstimmung in Europa (16:00 Uhr), die zeitgleich mit den US-Daten zu den Hausverkäufen veröffentlicht werden. Der Dollar verliert heute leicht an Wert, aber die Schwäche des Eurodollars hält an. Gold setzt seinen Aufwärtstrend fort und Bitcoin erreicht mit 97,5.000 $ neue Höchststände. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 12:00 Uhr Türkei, CBRT-Entscheidung, wöchentlicher Repo-Satz: 50 % Prognose gegenüber 50 % zuvor (unverändert) 12:00 Uhr Großbritannien, CBI-Aufträge: -25 prognostiziert gegenüber -27 zuvor 14:30 Uhr USA, Arbeitslosenansprüche: 220.000 prognostiziert gegenüber 217.000 zuvor (anhaltend 1,88 Millionen gegenüber 1,87 Millionen zuvor) 14:30 Uhr USA, Philly Fed: 8 prognostiziert gegenüber 10,3 zuvor 14:30 Uhr Kanada, PPI-Inflation: 0,85 % Prognose gegenüber -0,6 % zuvor (RMPI 2,5 % gegenüber -3,1 % zuvor) 16:00 Uhr USA, Verkäufe bestehender Häuser: 3,95 Millionen gegenüber 3,84 Millionen zuvor (2,86 % gegenüber -1 % zuvor) 16:00 Uhr USA, Leitindikatorenindex im Monatsvergleich: -0,3 % gegenüber -0,5 % zuvor 16:30 Uhr USA, EIA-Gasbestandsänderung: 1 Milliarde Kubikfuß (bcf) gegenüber 42 bcf zuvor 16:30 Uhr USA, Kansas City Fed: -5 Prognose gegenüber -4 zuvor Reden der Zentralbanker 10:00 Uhr - EZB Mitglied Escriva

14:00 Uhr - EZB Mitglied Pastalides

15:00 Uhr - BoE Mitglied Mann

16:30 Uhr - EZB Mitglieder Elderson, Lane

17:00 Uhr - EZB Mitglieder Holzmann, Vujcic, Kazimir

18:25 Uhr - Fed Mitglied Hammack

