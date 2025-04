Wirtschaftskalender: US-Arbeitsmarktzahlen und Rede des Fed-Vorsitzenden Powell im Rampenlicht der Märkte

Die US-Index-Futures werden niedriger gehandelt; aucham europäischen Handelstag herrscht eine schwache Stimmung vor.

Die Wall Street wartet auf den Bericht über die US-Beschäftigtenzahlen (NFP) für März um 15:30 Uhr dt. Zeit.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird voraussichtlich um 18:25 Uhr dt. Zeit sprechen. Die Lage an den globalen Aktienmärkten bleibt angespannt, und selbst der schlechteste Handelstag seit dem 16. März 2020 hat keine Erholung ausgelöst. Stattdessen sehen wir eine wachsende Unsicherheit im Vorfeld des NFP-Berichts und der Rede Powells. Die Fed befindet sich in einer schwierigen Lage, da sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt und die Rezessionsrisiken steigen, während die kurz- und langfristigen Inflationserwartungen in die Höhe schnellen – auch wenn die Auswirkungen der neu eingeführten Zölle noch nicht eingetreten sind und sich nicht direkt auf die Preise auswirken. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 15:30 Uhr, USA, Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnung (März): Erwartete Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft: +140.000 gegenüber +151.000 zuvor

Beschäftigung im privaten Sektor: erwartet +135.000 gegenüber +140.000 zuvor

Verarbeitendes Gewerbe: erwarteter Rückgang um -1.000 gegenüber +10.000 zuvor

Arbeitslosenquote: erwartet 4,1 % gegenüber 4,1 % zuvor

Durchschnittlicher Stundenlohn: +4,0 % im Jahresvergleich gegenüber +4,0 % zuvor (+0,3 % im Monatsvergleich gegenüber +0,3 % zuvor)

Durchschnittliche Wochenstunden: 34,2 gegenüber 34,1 zuvor 15:30 Uhr, Kanada, Beschäftigungsveränderung (März): Erwartet: +10.000 gegenüber +1.100 zuvor

Arbeitslosenquote: erwartet 6,7 % gegenüber 6,6 % zuvor Reden der Zentralbanker 18:25 Uhr – Fed-Vorsitzender Jerome Powell

– Fed-Vorsitzender Jerome Powell 19:00 Uhr – Fed-Vizepräsident für Aufsicht Michael Barr

