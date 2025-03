Wirtschaftskalender: US-Daten für das 4. Quartal im Fokus (27.03.2025)

Der Donnerstag wird vollgepackt sein mit Daten aus den USA (vierteljährliches BIP, PCE, Arbeitslosenanträge, Änderungen der Gasvorräte) sowie Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank (EZB). Die endgültige US-BIP-Lesung für das vierte Quartal könnte die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, nachdem die OECD kürzlich die Wachstumsprognosen für die USA nach unten korrigiert hat. Die vierteljährlichen PCE-Daten werden als Auftakt für die morgige Februar-Lesung dienen. Die Reden der EZB-Mitglieder werden aufgrund der wachsenden Meinungsvielfalt bezüglich der Zinsentscheidung im April von Bedeutung sein. In der vergangenen Woche hat die EZB viele gemäßigte Signale gesendet (Stournaras, Cipollone), aber mehrere Banker betonen immer noch die Existenz von zweiseitigen Risiken (Wunsch). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:00, Slowakei – Erzeugerpreisinflation (Februar): Monatlicher Erzeugerpreisindex: zuvor 0,4 % im Monatsvergleich Jährlicher Erzeugerpreisindex: zuvor -2,5 % im Jahresvergleich

10:00, Eurozone – Geldmenge M3: Prognose: 3,7 % Zuvor: 3,6 %

10:00, Deutschland – Rede von Buch, Vizepräsident der Deutschen Bundesbank

12:00, Eurozone - EU-Wirtschaftsprognosen

13:30, Vereinigte Staaten - Arbeitsmarktdaten: Arbeitslosenanträge: Prognose 1,890 Millionen; zuvor 1,892 Millionen 4-Wochen-Durchschnitt der Arbeitslosenanträge: zuvor 227,00 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 225.000; zuvor 223.000

13:30, Vereinigte Staaten - Handelsbilanz (Februar): Warenhandelsbilanz: Prognose -134,60 Mrd.; zuvor -155,57 Mrd.

13:30, Vereinigte Staaten - BIP-Daten: BIP (im Quartalsvergleich) (Q4): Prognose 2,3 %; zuvor 3,1 % BIP-Verkäufe (Q4): Prognose 3,2 %; zuvor 3,3 % BIP-Deflator ((im Quartalsvergleich) (Q4): Prognose 2,4 %; zuvor 1,9 %

13:30, Vereinigte Staaten – Inflationsdaten: Reale Konsumausgaben (Q4): Prognose 4,2 %; zuvor 3,7 % Kern-PCE-Preisindex (Q4): Prognose 2,70 %; zuvor 2,20 % PCE-Preisindex (Q4): Prognose 2,4 %; zuvor 1,5 %

13:30, Vereinigte Staaten – Unternehmensgewinne (im Quartalsvergleich) (Q4)

13:30, Vereinigte Staaten – Großhandelsbestände (Februar): Prognose: 0,7 % im Monatsvergleich Zuvor: 0,8 % im Monatsvergleich Ohne Autos: zuvor 0,5 %

14:00, Eurozone – Rede des EZB-Vertreters de Guindos

15:00, USA – Index der ausstehenden Hausverkäufe (Februar): Zuvor: 70,6

15:00, USA – Ausstehende Hausverkäufe (Februar): Prognose: 0,9 % im Monatsvergleich Zuvor: -4,6 % im Monatsvergleich

18:00, Vereinigte Staaten – Auktion von 7-jährigen Schatzanweisungen: Zuvor: 4,194 %

18:40 Uhr, Eurozone – Rede von EZB-Mitglied Schnabel

19:05 Uhr, Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin Lagarde

21:30 Uhr, USA – Reserveguthaben bei den Federal Reserve Banks: Zuvor: 3,425 Billionen

21:30 Uhr, USA – Bilanz der Federal Reserve: Zuvor: 6,756 Billionen

