Wirtschaftskalender: US-Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion; deutscher ZEW-Index im Blickpunkt der Märkte🔍

Gemischte Stimmung an den europäischen Börsen; DAX-Kontrakte verlieren, FTSE gewinnt

Anleger warten auf ZEW-Daten aus Deutschland und Daten aus den USA (Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion)

Kanadas CPI-Inflationswerte könnten erhöhte Volatilität beim USDCAD verursachen Die Anleger bereiten sich auf die erste Zinssenkung der Fed seit 2020 vor, die Jerome Powell morgen mit ziemlicher Sicherheit ankündigen wird. In den letzten Tagen hat sich am Markt die Erwartung einer Zinssenkung um 50 Basispunkte herausgebildet, obwohl 25 Basispunkte ein konservativerer Schritt der Fed wären und immer noch nicht außer Frage stehen, insbesondere angesichts der jüngsten soliden US-Daten. Gestern erreichte der Regionalindex der New Yorker Fed den höchsten Stand seit 2022, und der Optimismus über den Zustand der Wirtschaft mit neuen Aufträgen unter den befragten Unternehmen nahm trotz geringerer Einstellungspläne zu. Heute wird der Markt seine Aufmerksamkeit auf die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen richten, die mehr Aufschluss über die Gesundheit der US-Verbraucher geben werden, sowie auf die Daten zur Industrie. Bei den Umsätzen rechnet der Markt mit einer recht deutlichen Verlangsamung im Vergleich zum Juli. In der europäischen Sitzung wird sich die Aufmerksamkeit auf die deutsche Wirtschaft richten, wo wir die ZEW-Stimmung (Einschätzung der aktuellen Lage und Erwartungen) erfahren werden. Der Markt erwartet einen weiteren massiven Rückgang von einem bereits sehr niedrigen Niveau. Die Aufmerksamkeit des Devisenmarktes wird sicherlich von den Inflationsdaten aus Kanada gefesselt sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr, Deutschland; ZEW-Konjunkturerwartungsindex. Marktstimmung. Erwartet: 17 Zuvor: 19.2

Bewertung der aktuellen Lage. Erwartet: -80 Bisher: -77.3 14:30 Uhr, USA; Einzelhandelsumsätze (im Monatsvergleich). Erwartet: -0,2% Zuvor: 1% Kernverkäufe im Monatsvergleich: 0,2% Zuvor: 0.4% 14:30 Uhr, Kanada; VPI-Inflation im Jahresvergleich. Erwartet: 2,1% Zuvor. 2% (0% im Monatsvergleich gegenüber 0,4% zuvor) 15:15 Uhr, USA; Industrieproduktion. Erwartet: 0,2% Zuvor: -0.6% Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Erwartet: 0,2% Zuvor: -0,3%

Kapazitätsauslastung. Erwartet: 77,9% Zuvor. 77.8% 16:00 Uhr, USA, NAHB-Hauspreisindex. Erwartet: 41 Zuvor. 39 16:00 Uhr, USA, Unternehmensvorräte im Monatsvergleich. Erwartungen: 0,3% Zuvor: 0.3% 22:30 Uhr, USA; Veränderung der Ölvorräte laut API. Erwartet wird ein Rückgang der Ölvorräte um 2,8 Mio. Barrel und ein Rückgang von etwa 0,6 Mio. Barrel bei Benzin Reden der Zentralbanker 9:00 Uhr, EZB Mitglied Simkus

10:30 Uhr, EZB Mitglied Buch

16 Uhr, Fed Mitglied Logan DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

