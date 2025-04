Wirtschaftskalender: US-Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktionsberichte 📊 Zinsentscheidung der Bank of Canada

Futures deuten auf einen niedrigeren Er√∂ffnungskurs f√ľr die europ√§ischen M√§rkte nach den R√ľckg√§ngen an der Wall Street hin; EU50 um √ľber 1,5 % gesunken

Die Vereinigten Staaten verhängen Zölle in Höhe von 245 % auf ausgewählte chinesische Produkte, während Hongkong Postsendungen in die USA einstellt.

Der heutige Fokus liegt auf den Einzelhandelsums√§tzen in den USA, der Industrieproduktion und der Zinsentscheidung der Bank of Canada. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird voraussichtlich gegen 20:20 Uhr MEZ eine Rede halten. Die Marktstimmung deutet heute auf einen zunehmenden Abw√§rtsdruck und Sorgen √ľber den Handelskrieg hin. Der US-Dollar schw√§cht sich stark ab, wobei die USD-Index-Futures (USDIDX) um 0,7 % nachgeben und den EURUSD um fast 0,9 % √ľber den Wert von 1,13 steigen lassen. Gold profitiert von der Unsicherheit, legt um fast 2 % zu und n√§hert sich 3.300 $ pro Unze. Im Mittelpunkt des Wirtschaftskalenders stehen US-Daten und Powells Rede. Es wird allgemein erwartet, dass die Bank of Canada die Zinss√§tze unver√§ndert l√§sst. Detaillierter Makrokalender f√ľr den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen 12:00 Uhr ‚Äď Eurozone: Endg√ľltige VPI-Daten f√ľr M√§rz Im Jahresvergleich: Erwartet 2,2 % (unver√§ndert)

Im Monatsvergleich: Erwartet 0,6 % gegen√ľber 0,4 % zuvor 15:30 Uhr GMT ‚Äď USA: Einzelhandelsums√§tze (M√§rz) Gesamt: Erwartet +1,2 % im Monatsvergleich gegen√ľber +0,2 % zuvor

Einzelhandelsums√§tze im Kerngesch√§ft: Erwartet +0,4 % im Monatsvergleich gegen√ľber +0,3 % zuvor 16:15 Uhr GMT ‚Äď USA: Industrieproduktion (M√§rz) Insgesamt: Erwartet -0,2 % im Monatsvergleich gegen√ľber +0,7 % zuvor

Industrieproduktion: Erwartet +0,2 % gegen√ľber +0,9 % zuvor 16:45 Uhr GMT ‚Äď Zinsentscheidung der Bank of Canada Erwartet: 2,75 % (keine √Ąnderung gegen√ľber zuvor) 17:00 Uhr GMT ‚Äď NAHB-Immobilienmarktindex der USA: Erwartet 38 gegen√ľber 39 zuvor

