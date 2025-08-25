Fakten zur Forex-Analyse: Der USDJPY stoppte seinen Rückgang am exponentiellen 100-Tage-Durchschnitt.

Der Wechselkurs bleibt über den gleitenden Durchschnitten (50 & 100 Tage).

Mögliche Position: Long (Kauf) auf USDJPY zum Marktpreis

Mögliches Kursziel (Take Profit): 148,800 (TP1), 150,600 (TP2)

Möglicher Stop-Loss: 146,400 ► USDJPY | WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten.

Erläuterung zur Forex Trading Idee Die mögliche Long-Position im USDJPY basiert auf der anhaltenden Divergenz in der Geldpolitik zwischen der US-Notenbank (Fed) und der Bank of Japan (BoJ). Bank of Japan (BoJ): bleibt extrem zurückhaltend und hält die Zinsen niedrig.

Federal Reserve (Fed): begrenzt mögliche Zinssenkungen 2025 auf voraussichtlich nur zwei Schritte. Der Markt erwartet, dass die BoJ bis mindestens März 2026 keine wesentlichen Zinserhöhungen durchführt. Dies stützt den Yen-Carry-Trade und begünstigt den US-Dollar. Trotz historisch schwachem Dollar gegenüber einem Währungskorb spricht die Stabilisierung der US-Wirtschaft und eine verbesserte Anlegerstimmung für eine technische Erholung des USDJPY. Zudem dürfte die Fed weiterhin verbal eine aggressive Lockerung verhindern – was den Greenback stützt. Wichtiger Hinweis: Der USDJPY ist eines der liquidesten Forex-Paare weltweit. Hohe Volatilität verlangt daher eine disziplinierte Risikosteuerung. Methodik der Forex Trading Idee Die Analyse kombiniert fundamentale Faktoren (Zentralbankpolitik von Fed & BoJ) mit technischer Analyse (bullischer Ausbruch über 50- und 100-Tage-EMA). Stop-Loss: leicht unterhalb des letzten Tiefs platziert.

Methodik der Forex Trading Idee Die Analyse kombiniert fundamentale Faktoren (Zentralbankpolitik von Fed & BoJ) mit technischer Analyse (bullischer Ausbruch über 50- und 100-Tage-EMA). Stop-Loss: leicht unterhalb des letzten Tiefs platziert. Take-Profit-Level: orientieren sich an den Höchstständen von Juli & August. Diese Kombination aus fundamentaler Stärke des USD und technischer Chartstruktur macht den USDJPY zur Forex-Trading Idee des Tages. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Erwartete Entwicklung der Zinssätze in Japan. Quelle: Bloomberg Financial LP

Diese Seite erklärt anschaulich Grundlagen des Devisenhandels, Forex -Trading und Schlüsselkonzepte wie Währungspaare (inkl. USDJPY)

Korrelation zwischen den Märkten

Liefert Erklärungen darüber, wie USDJPY in Marktzusammenhänge eingebettet ist (z. B. Zusammenhang mit Nikkei, Divergenzen etc.) – sehr passend zu dem Abschnitt zur fundamentalen Analyse.

xStation 5: Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop

Hier geht es präzise um Risikomanagement mit Stop-Loss und Take-Profit

7 Trading‑Begriffe, die jeder Forex Einsteiger kennen sollte

