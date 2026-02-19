Wirtschaftskalender & Börse heute: US-Handelsbilanz und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus

Das Wichtigste in Kürze US-Handelsbilanz im Mittelpunkt

Arbeitsmarktdaten als Stimmungsindikator

Rohstoffmärkte im Blick

Der heutige Wirtschaftskalender fällt insgesamt überschaubar aus. Für die Börse heute stehen jedoch mehrere relevante US-Konjunkturdaten auf der Agenda, die Impulse für Aktien, Devisen und Rohstoffe liefern könnten. US-Handelsbilanz im Fokus Das zentrale Ereignis im Wirtschaftskalender ist die Veröffentlichung der US-Handelsbilanz für Dezember. Vor dem Hintergrund der politischen Zielsetzung, das Handelsdefizit zu reduzieren, richtet sich der Blick der Marktteilnehmer besonders auf die Entwicklung des Defizits sowie mögliche Effekte bestehender Zölle. Der Marktkonsens erwartet ein Defizit von -55,5 Milliarden USD, nach -56,8 Milliarden USD im Vormonat. Eine stärkere Verringerung des Defizits könnte den US-Dollar stützen, während ein höheres Minus für Gegenwind sorgen dürfte. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Ebenfalls relevant für die Börse heute sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Anträge bewegen sich seit Wochen stabil in einer Spanne von 210.000 bis 240.000 und signalisieren damit einen weiterhin robusten, aber ausgeglichenen US-Arbeitsmarkt. Für die aktuelle Veröffentlichung werden 225.000 Anträge erwartet, nach 227.000 in der Vorwoche. Überraschungen bei diesen Daten könnten insbesondere den Anleihemarkt und zinssensitive Aktien bewegen. Rohstoffmärkte: Öl- und Gaslagerbestände Am Nachmittag stehen zudem die wöchentlichen US-Lagerdaten im Wirtschaftskalender: Erdgaslagerbestände (EIA)

Rohöllagerbestände (DoE) Diese Veröffentlichungen sind besonders für den Energiesektor und die Entwicklung der Öl- und Gaspreise relevant. Deutliche Abweichungen von den Erwartungen können kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (USA)

14:30 Uhr – US-Handelsbilanz (Dezember)

16:30 Uhr – EIA-Daten zu US-Erdgaslagerbeständen

18:00 Uhr– DoE-Daten zu US-Rohöllagerbeständen Der heutige Wirtschaftskalender liefert damit vor allem Impulse aus den USA. Für die Börse heute dürften insbesondere die Handelsbilanzdaten und die Arbeitsmarktzahlen richtungsweisend sein. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.