Wirtschaftskalender: US JOLTS-Bericht im Blickpunkt der Märkte

Die Wall Street-Futures versuchen sich nach den jüngsten Rückgängen zu erholen. Der US100 steigt um 0,9%.

Die europäischen Märkte liegen ebenfalls im grünen Bereich, wobei der polnische W20 mit einem Plus von über 1 % an der Spitze steht, während der DAX / DE40 um 0,7 % steigt.

um 0,7 % steigt. EUR/USD steigt um 0,6 % und durchbricht die Marke von 1,09. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist auf knapp unter 4,2% gefallen, während die 2-jährige Rendite auf 3,87% gesunken ist. Am zweiten Handelstag der Woche scheint sich die Marktstimmung leicht zu verbessern. Das Hauptaugenmerk wird heute auf dem JOLTS-Bericht über offene Stellen auf dem US-Arbeitsmarkt liegen. Analysten erwarten kaum Veränderungen gegenüber dem letzten Bericht. Ein schwächer als erwartet ausgefallener Bericht könnte den Dollar belasten, während stärkere Daten eine Erleichterung für die Treasury-Renditen und den Greenback bedeuten könnten, was nach den jüngsten starken Rückgängen eine Erholung auslösen könnte. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 11 Uhr USA - NFIB Geschäftsoptimismus-Index: 101 gegenüber 102,8 zuvor

- NFIB Geschäftsoptimismus-Index: 101 gegenüber 102,8 zuvor 12:50 Uhr Japan - BIP-Daten für Q4 2024: 1,1% im Jahresvergleich gegenüber 0,7% zuvor und 1,2% Prognose (0,6% im Quartalsvergleich gegenüber 0,7% Prognose und 0,4% zuvor)

- BIP-Daten für Q4 2024: 1,1% im Jahresvergleich gegenüber 0,7% zuvor und 1,2% Prognose (0,6% im Quartalsvergleich gegenüber 0,7% Prognose und 0,4% zuvor) 15 Uhr USA - JOLTS-Bericht: 7,63 Mio. prognostiziert gegenüber 7,6 Mio. vorher

- JOLTS-Bericht: 7,63 Mio. prognostiziert gegenüber 7,6 Mio. vorher 17 Uhr U.S. - WASDE-Bericht für Weizen-, Sojabohnen-, Baumwoll- und Maismärkte (erwartete Veränderung nur bei den Maisvorräten; Rückgang auf 1,517 Mio. von zuvor 1,54 Mio.)

- WASDE-Bericht für Weizen-, Sojabohnen-, Baumwoll- und Maismärkte (erwartete Veränderung nur bei den Maisvorräten; Rückgang auf 1,517 Mio. von zuvor 1,54 Mio.) 20:30 Uhr U.S. - Veränderung der API-Rohölbestände ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.