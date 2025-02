Wirtschaftskalender: US Manufacturing ISM, finale Einkaufsmanagerindizes aus Europa und EU Inflation im Fokus📊

Futures auf europäische Indizes verlieren aufgrund der schwächsten Sitzung in Asien seit sechs Monaten und eines Ausverkaufs bei US-Aktien an Wert. EU50 und DAX verlieren 1,9 % bzw. 1,6 %.

Die Aufmerksamkeit der Anleger konzentriert sich auf Zölle und globale Handelsspannungen; der Dollar legt zu; USDCAD und USDMXN verlieren

Der makroökonomische Fokus wird auf den vorläufigen VPI- und endgĂĽltigen PMI-Werten fĂĽr das verarbeitende Gewerbe aus Europa und dem ISM-Index fĂĽr das verarbeitende Gewerbe im Januar aus den Vereinigten Staaten liegen, der um 15 Uhr GMT veröffentlicht wird  Die US-Indizes begannen die Woche mit einer AbwärtslĂĽcke, und es scheint, dass, wenn Trump die Zölle nicht in letzter Minute aufhebt, die aktuellen Bedingungen es den Märkten ermöglichen werden, die Stimmung vom Ende des letzten Jahres weiter zu korrigieren. Die Fed schätzt, dass die auf dem derzeitigen Niveau vorgeschlagenen Zölle die PCE-Inflation um etwa 0,7 Prozentpunkte erhöhen und das US-BIP um mehr als 1,2 Prozentpunkte senken werden. Wir sehen heute einen Anstieg der 2-Jahres-Renditen in den USA, während sich die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen weiter stabilisieren, was zeigt, dass der Markt vor allem ĂĽber die kurzfristigen Auswirkungen der Zölle auf die US-Inflation besorgt ist. Wir wissen immer noch nicht, ob China und Mexiko Vergeltungszölle auf die USA verhängen werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender fĂĽr den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 8:00 Uhr - TĂĽrkei, Verbraucherpreisinflation: 42,1 % gegenĂĽber 41,1 % prognostiziert und 44,3 % zuvor (5 % m/m gegenĂĽber 4,3 % prognostiziert) 9:00 Uhr – Polen, Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe, erwartet 48,7 gegenĂĽber 48,2 zuvor 9:15 Uhr – Spanien, Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe, erwartet 53,5 gegenĂĽber 53,3 zuvor 9:30 Uhr – Schweiz, Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe, erwartet 49,1 gegenĂĽber 48,4 zuvor 9:30 Uhr – Hongkong, BIP, erwartet 2,3 % J/J gegenĂĽber 1,8 % zuvor (0,9 % K/K gegenĂĽber -1,1 % zuvor) 9:45 Uhr – Italien, Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe, erwartet 46,9 gegenĂĽber 46,2 zuvor 9:50 Uhr – Frankreich, Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe, erwartet 45,3 gegenĂĽber 45,3 zuvor 9:55 Uhr – Deutschland, Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe, erwartet 44,1 gegenĂĽber 44,1 zuvor 10:00 Uhr – Eurozone, Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe, erwartet 46,1 gegenĂĽber 46,1 zuvor 10:30 Uhr – GroĂźbritannien, Einkaufsmanagerindex des Fertigungssektors, erwartet 48,2 gegenĂĽber 48,2 zuvor 11:00 Uhr – Eurozone, vorläufiger Verbraucherpreisindex fĂĽr Januar, erwartet 2,4 % im Jahresvergleich gegenĂĽber 2,4 % zuvor (-0,4 % gegenĂĽber dem Vormonat gegenĂĽber 0,4 % zuvor) Vorläufiger Kern-Verbraucherpreisindex fĂĽr Januar geschätzt 2,6 % gegenĂĽber 2,7 % im Dezember 15:45 Uhr – Vereinigte Staaten, endgĂĽltiger Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe, erwartet 50,1 gegenĂĽber 50,1 zuvor 16:00 Uhr – Vereinigte Staaten, ISM-Index fĂĽr das verarbeitende Gewerbe fĂĽr Januar, erwartet 49,9 gegenĂĽber 49,3 zuvor (Preiskomponente 54,8 gegenĂĽber 52,5 zuvor) Quartalsergebnisse von Unternehmen: Palantir, Super Micro Computer, NXP Semiconductors, Tyson  Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten! Â

