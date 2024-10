Wirtschaftskalender: US-Non-Farm-Payrolls-Bericht im Blickpunkt der Märkte

Index-Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung in Europa nach schwachem Handel in den USA und Asien hin

Anleger warten auf die um 14:30 Uhr dt. Zeit anstehenden Arbeitsmarktdaten (NFP) aus den USA

Deutsche Industrieproduktion viel niedriger als erwartet (-5,3% im Jahresvergleich gegenüber -3,5% erwartet)

Die Ergebnisse von Broadcom (AVGO.US) haben die Stimmung im Chipsektor nicht verbessert. Die Aktien des Unternehmens verlieren 7%. Heute wird sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf den NFP-Bericht aus den USA richten, der das Gesamtbild des US-Arbeitsmarktes bestimmen und Jerome Powell vielleicht dazu veranlassen wird, eine endgültige Entscheidung zu treffen und die Zinsen im September um 50 bzw. 25 Basispunkte zu senken. Analysten erwarten einen Rückgang der Arbeitslosigkeit und einen stärkeren Wert im Vergleich zum Juli, obwohl die jüngsten Arbeitsmarktdaten (JOLTS, ADP, Challenger-Bericht) kein positiver Indikator für ein solches Szenario zu sein scheinen. Der Halbleiterhersteller Broadcom gab gestern die Ergebnisse für das Anfang August abgeschlossene Quartal bekannt; die Gewinn- und Umsatzprognosen wurden nur geringfügig übertroffen, und die Umsatzprognose für das laufende Quartal schien mit den Prognosen der Wall Street übereinzustimmen. Infolgedessen verlor die Aktie heute vor der US-Eröffnung fast 7 % und setzte den Chipsektor weiter unter Druck. Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz mit KI-Produkten in diesem Jahr 12 Milliarden Dollar erreichen wird, nachdem es zu Beginn des Jahres noch 11 Milliarden Dollar erwartet hatte. Ohne den Beitrag der übernommenen VMware wäre der Umsatz des Unternehmens um 4 % im Jahresvergleich gewachsen, dank der Übernahme betrug das Wachstum 18 % im Jahresvergleich. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr - Revision des BIP der Eurozone, erwartet unverändert 0,6% im Jahresvergleich und 0,3% im Quartalsvergleich 14:30 Uhr - US Non-Farm Payrolls für August: erwartet 165k gegenüber 114k zuvor Private Veränderung: 140k gegenüber 97k zuvor

Verarbeitendes Gewerbe: -2k gegenüber 1k zuvor

Lohnwachstum Monatlich: 0,3% gegenüber 0,2% zuvor

Arbeitslosenquote, erwartet 4,2% gegenüber 4,3% zuvor 14:30 Uhr - Veränderung der Beschäftigung in Kanada, erwartet 25k gegenüber -2,8k zuvor Arbeitslosenquote: 6,5% gegenüber 6,4% zuvor Reden der Zentralbanker Fed Waller - 17 Uhr

Fed Williams - 14:45 Uhr Deutschland industrielle Kennzahlen Deutsche Industrieproduktion im Jahresvergleich: -5,3% (Prognose -3,5%, zuvor -3,92%) Deutsche Industrieproduktion im Monatsvergleich: -2,4% (Prognose -0,5%, zuvor 1,4%) Deutsche Importe im Monatsvergleich: 5,4% (Prognose 0,7%, zuvor 0,3%)

Deutsche Exporte im Monatsvergleich: 1,7% (Prognose 1,1%, zuvor -3,4%) DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.