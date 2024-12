Wirtschaftskalender: US-PCE-Inflationsdaten und Michigan-Index im Fokus

Die Märkte warten heute auf die wichtigsten US-PCE-Inflationsdaten und die Zahlen zur Verbraucherstimmung in Michigan, nachdem die Fed zuvor in dieser Woche eine aggressive Haltung zu Zinssenkungen im Jahr 2025 eingenommen hatte. Erwartet wird, dass der PCE-Preisindex, der bevorzugte Inflationsmaßstab der Fed, einen leichten Anstieg auf 2,5 % jährlich verzeichnen wird, während der Kern-PCE-Index Prognosen zufolge auf 2,9 % steigen wird. Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich und die deutschen PPI-Daten werden weitere Einblicke in den Preisdruck und das Verbraucherverhalten in Europa geben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – Einzelhandelsumsätze für November: Einzelhandelsumsätze YoY (im Jahresvergleich – Prognose: 0,8 %; zuvor: 2,4 %

Einzelhandelsumsätze MoM (im Monatsvergleich)– Prognose: 0,5 %; zuvor: -0,7 %

Einzelhandelsumsätze im Kerngeschäft YoY – Prognose: 0,7 %; zuvor: 2,0 %

Einzelhandelsumsätze im Kerngeschäft MoM – Prognose: 0,0 %; zuvor: -0,9 % 08:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – Finanzdaten des öffentlichen Sektors für November: Nettokreditaufnahme – Prognose: 15,50 Mrd.; zuvor: 17,35 Mrd.

Netto-Barmittelbedarf – zuvor: 11,133 Mrd. 08:00 Uhr, Deutschland – Erzeugerpreisindex-Daten für November: PPI YoY - Prognose: -0,3 %; zuvor: -1,1 %

PPI MoM - Prognose: 0,3 %; zuvor: 0,2 % 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Persönliche Einkommens- und Ausgabendaten für November: Persönliches Einkommen MoM - Prognose: 0,4 %; zuvor: 0,6 %

Persönliche Ausgaben MoM - Prognose: 0,5 %; zuvor: 0,4 %

PCE-Preisindex YoY - Prognose: 2,5 %; zuvor: 2,3 %

PCE-Preisindex MoM – Prognose: 0,2 %; zuvor: 0,2 %

Kern-PCE-Preisindex YoY – Prognose: 2,9 %; zuvor: 2,8 %

Kern-PCE-Preisindex MoM – Prognose: 0,2 %; zuvor: 0,3 %

Realer persönlicher Verbrauch MoM – zuvor: 0,1 % 15:30 Uhr, Kanada – Einzelhandelsdaten für Oktober: Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich – Prognose: 0,7 %; zuvor: 0,4 %

Einzelhandelsumsätze ohne Lebensmittel und Energie MoM – Prognose: 0,2 %; zuvor: 0,9 % 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – University of Michigan Consumer Survey für Dezember: Konsumentenstimmung – Prognose: 74,0; zuvor: 71,8

Erwartungen der Verbraucher – Prognose: 71,6; zuvor: 76,9

Aktuelle Bedingungen – Prognose: 77,7; zuvor: 63,9

Inflationserwartungen für 1 Jahr – Prognose: 2,9 %; zuvor: 2,6 %

Inflationserwartungen für 5 Jahre – Prognose: 3,1 %; zuvor: 3,2 % 16:30 Uhr, Vereinigte Staaten – BIP-Daten: Atlanta Fed GDPNow Q4 – Prognose: 3,2 %; zuvor: 3,2 % 19:00 Uhr, Vereinigte Staaten – EIA-Daten: zuvor: 8,5 K 21:30 Uhr, Vereinigte Staaten – CFTC-Daten zu spekulativen Nettopositionen Reden der Zentralbanker 13:30 GMT – Mary Daly von der Fed spricht über die Wirtschaftsaussichten und die Geldpolitik. Der Schwerpunkt wird auf einer möglichen Ausarbeitung des von der Fed für 2025 prognostizierten Zinspfads nach der Verschärfung der Geldpolitik am Mittwoch liegen. Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.