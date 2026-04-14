Wirtschaftskalender heute: US-Inflationsdaten im Fokus - Börse heute im Überblick

Das Wichtigste in Kürze US-Inflationsdaten im Fokus

Notenbank-Kommentare als Kurstreiber

Stimmungsindikatoren bestätigen Konjunkturlage

Der heutige Wirtschaftskalender richtet den Fokus klar auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA. Für die Börse heute stehen insbesondere der NFIB Small Business Optimism Index sowie die Erzeugerpreise (PPI) im Mittelpunkt. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise auf die aktuelle wirtschaftliche Dynamik und die Inflationsentwicklung. Neben den Makrodaten achten Marktteilnehmer verstärkt auf Aussagen führender Notenbankvertreter. Reden von Mitgliedern der Federal Reserve sowie der Europäischen Zentralbank könnten neue Signale zur Geldpolitik liefern und damit kurzfristige Impulse für die Börse heute setzen. Besonders relevant bleibt dabei die Frage, wie Notenbanken das Spannungsfeld zwischen Inflation und Wirtschaftswachstum bewerten. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Makrodaten: 13:00 Uhr, USA - NFIB Small Business Optimism Index

Prognose: 98,8 | Vorher: 97,9

Prognose: 98,8 | Vorher: 97,9 15:15 Uhr, USA - ADP Beschäftigungsänderung (wöchentlich)

Prognose: 26K | Vorher: n/a

Prognose: 26K | Vorher: n/a 15:30 Uhr, USA - PPI Inflation im Jahresvergleich

Prognose: 3,4% | Vorher: 4,6%

Prognose: 3,4% | Vorher: 4,6% 15:30 Uhr, USA - PPI Inflation im Monatsvergleich

Prognose: 0,7% | Vorher: 1,1%

Prognose: 0,7% | Vorher: 1,1% 15:30 Uhr, USA - Kern-PPI im Jahresvergleich

Prognose: 3,9% | Vorher: 4,1%

Prognose: 3,9% | Vorher: 4,1% 15:30 Uhr, USA - Kern-PPI im Monatsvergleich

Prognose: 0,5% | Vorher: 0,4%

Prognose: 0,5% | Vorher: 0,4% 15:55 Uhr, USA - Redbook Index im Jahresvergleich

Vorher: 7,6%

Vorher: 7,6% 16:00 Uhr, IWF - World Economic Outlook

17:00 Uhr, Naher Osten - Gespräche Israel–Libanon

17:15 Uhr, IWF- Global Financial Stability Report Notenbank-Reden im Fokus der Börse heute 17:00 Uhr - EZB: Makhlouf, Lane

17:00 Uhr - BoE: Greene

18:15 Uhr - Fed: Goolsbee

18:45 Uhr - Fed: Barr

20:00 Uhr - Fed: Paulson, Collins, Barkin, Barr

00:00 Uhr - EZB: Lagarde Einordnung für die Börse heute Die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise dürfte entscheidend für die kurzfristige Marktstimmung sein. Schwächere Inflationsdaten könnten Zinssenkungserwartungen stützen, während höhere Werte die Märkte belasten könnten. Parallel liefern die Aussagen der Notenbanken zusätzliche Orientierung für Anleger. EURUSD Forexpaar im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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