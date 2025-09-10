Börse heute: Geopolitik tritt in den Hintergrund – Fokus auf US-Daten im Wirtschaftskalender Am Mittwoch steht die Börse heute im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Nachrichten und geldpolitischen Erwartungen. Während die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen sowie die politische Unsicherheit in Frankreich nach der Ernennung eines neuen Premierministers durch Emmanuel Macron die Schlagzeilen bestimmen, spielt Geopolitik für die Märkte aktuell nur eine Nebenrolle. Im Mittelpunkt rückt stattdessen der Wirtschaftskalender, der heute vor allem von wichtigen US-Daten geprägt ist. Die anstehenden Veröffentlichungen könnten entscheidend für die Einschätzung der weiteren Geldpolitik der US-Notenbank sein. Besonders die Produzentenpreisinflation (PPI) steht im Fokus, nachdem der letzte Wert deutlich über den Erwartungen lag und die Diskussion um den Einfluss von Donald Trumps Zöllen auf die Inflation neu entfachte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Neben den Inflationsdaten liefert der Wirtschaftskalender auch spannende Einblicke in die Energieversorgungslage. Der wöchentliche EIA-Bericht gibt Hinweise zu Rohöl- und Benzinbeständen, Raffinerieauslastung und Importen. Diese Daten sind für die Entwicklung des Ölpreises und damit indirekt auch für die Börse heute von hoher Relevanz. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 10. September 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 14:00 Uhr – Deutschland

Rede von Claudia Buch, Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank 14:30 Uhr – USA: Produzentenpreisinflation (PPI) für August Gesamtindex: Prognose 3,3 % im Jahresvergleich; Vormonat 3,3 %

Monatsvergleich: Prognose 0,3 %; Vormonat 0,9 %

PPI ex. Nahrungsmittel/Energie/Transport: zuletzt 2,8 % (im Jahresvergleich), 0,6 % (Monatsvergleich)

Kern-PPI: Prognose 3,5 % (im Jahresvergleich); Vormonat 3,7 % 16:30 Uhr – USA: EIA-Energiemarktbericht Rohöl-Lagerbestände: Prognose -1,90 Mio.; zuletzt +2,415 Mio.

Benzin-Lagerbestände: zuletzt -3,795 Mio.

Raffinerieauslastung: zuletzt -0,3 %

Heizöl- und Destillate-Daten: gemischte Werte im Vormonat 19:00 Uhr – USA 10-jährige Treasury-Auktion: zuletzt 4,255 %

