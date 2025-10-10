Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Konjunkturdaten und Markttermine

Das Wichtigste in Kürze Leichter Kalender, da der Shutdown in den USA den Datenfluss einschränkt; Fokus verlagert sich auf UoM-Stimmung .

. Kanadische Arbeitsmarktdaten und italienische Industrieproduktion könnten Devisenmärkte und Zinsen beeinflussen; Inflationserwartungen in den USA bleiben unverändert.

und könnten Devisenmärkte und Zinsen beeinflussen; in den USA bleiben unverändert. Fed-Mitglieder Goolsbee und Musalem könnten die Erwartungen hinsichtlich einer baldigen Zinssenkung beeinflussen.

Der heutige Wirtschaftskalender ist relativ ruhig – dennoch stehen einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für die Börse heute von Bedeutung sind. Während der anhaltende US-Regierungsstillstand die Zahl der Datenveröffentlichungen einschränkt, richtet sich der Fokus auf das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan, das Aufschluss darüber geben dürfte, wie sich die politische Unsicherheit und die Lage am Arbeitsmarkt auf die Stimmung der Haushalte auswirken. 📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender (alle Angaben in deutscher Zeit) 10:00 Uhr – Italien:

Industrieproduktion (erwartet: -0,4 % m/m, vorher: -0,4 %)

→ Ein Rückgang der Industrieproduktion könnte auf eine anhaltende Schwäche in der europäischen Industrie hindeuten. 14:30 Uhr – Kanada:

Arbeitsmarktbericht Arbeitslosenquote: erwartet 7,2 % (vorher 7,1 %)

Beschäftigungsänderung: erwartet +5.000 (vorher -65.500)

Durchschnittliche Stundenlöhne: erwartet +3,6 % im Jahresvergleich 18:00 Uhr – USA:

Verbraucherstimmung der University of Michigan (vorläufig) Gesamtindex: erwartet 54,0 (vorher 55,1)

Erwartungsindex: erwartet 51,4 (vorher 51,7)

Aktuelle Lage: erwartet 60,0 (vorher 60,4)

Inflationserwartungen 5 Jahre: 3,7 %

Inflationserwartungen 1 Jahr: 4,7 % Diese Daten stehen im Mittelpunkt des heutigen Wirtschaftskalenders und könnten neue Impulse für die Börse heute geben – insbesondere, wenn die Verbraucherstimmung schwächer als erwartet ausfällt. Reden der US-Notenbank (Fed) heute 15:45 Uhr Austan Goolsbee

19:00 Uhr Alberto Musalem Ihre Kommentare könnten Hinweise auf die weitere geldpolitische Strategie der Fed geben – ein Faktor, der regelmäßig für Bewegung an den Finanzmärkten sorgt. Fazit: Was bedeutet das für die Börse heute? Obwohl der Wirtschaftskalender heute nur wenige große Ereignisse enthält, bleibt die Stimmung an den Märkten angespannt. Investoren beobachten aufmerksam die Daten zur Verbraucherstimmung und die Aussagen der Fed-Vertreter, um Rückschlüsse auf die künftige Zinsentwicklung zu ziehen.

Ein schwächeres Konsumvertrauen könnte die Erwartungen an Zinssenkungen verstärken – was sich positiv auf Aktien, aber negativ auf den US-Dollar auswirken könnte. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.