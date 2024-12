Wirtschaftskalender: US-Verbraucherpreisindex, BoC-Zinsentscheidung und Öl-Daten im Fokus

Auf dem heutigen Kalender stehen wichtige US-Inflationsdaten, die Zinsentscheidung der Bank of Canada und EIA-Bestandsberichte. Die Märkte warten auf den monatlichen Ausblick der OPEC und beobachten gleichzeitig die Trends bei den US-Hypotheken und die Einzelhandelszahlen in Neuseeland. Die kurzfristige Richtung des Dollars hängt entscheidend vom Inflationsbericht am Mittwoch ab, wobei Prognosen einen weiteren Monat mit hartnäckigem Preisdruck erwarten. Der Kernindex der Verbraucherpreise ohne Lebensmittel und Energie wird voraussichtlich sein monatliches Tempo von 0,3 % beibehalten, was darauf hindeutet, dass der Weg der Federal Reserve zu ihrem 2 %-Ziel weiterhin schwierig bleibt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 13:00 US-MBA-Hypothekenanträge: zuvor 2,8 % im Wochenvergleich

US-MBA-Hypothekenzins für 30 Jahre: zuvor 6,69 %

US-Hypothekenmarktindex: zuvor 213,9

US-Hypothekenrefinanzierungsindex: zuvor 498,5

US-MBA-Kaufindex: zuvor 161,5 14:30 US-VPI (Nov.): Headline im Jahresvergleich: Prognose 2,7 % gegenüber 2,6 % zuvor Kern im Jahresvergleich: Prognose 3,3 % gegenüber 3,3 % zuvor Headline im Monatsvergleich: Prognose 0,3 % gegenüber 0,2 % zuvor Kern im Monatsvergleich: Prognose 0,3 % gegenüber 0,3 % zuvor

Realeinkommen in den USA (Nov.): zuvor 0,1 % im Monatsvergleich 15:45 Zinsentscheid der Bank of Canada: Prognose 3,25 % gegenüber zuvor 3,75 % 16:30 US-EIA-Wochenbericht zum Ölbestand: Rohöl: Prognose -1,000 Mio. gegenüber -5,073 Mio. zuvor Benzin: Prognose -0,200 Mio. gegenüber 2,362 Mio. zuvor Destillate: Prognose 0,900 Mio. gegenüber 3,383 Mio. zuvor

19:00 Auktion von US-Schatzanweisungen mit 10-jähriger Laufzeit: zuvor 4,347 % 20:00 US-Bundeshaushaltssaldo (Nov.): Prognose -349,0 Mrd. gegenüber -257,0 Mrd. zuvor 22:45 Einzelhandelsumsatz mit elektronischen Karten in Neuseeland (November): Im Monatsvergleich: zuvor 0,6 % Im Jahresvergleich: zuvor -1,1 %

Reden der Zentralbanker: 15:45 - Bank of Canada Zinssatzerklärung und -beschluss

16:30 - Bank of Canada Pressekonferenz

Reden der Zentralbanker: 15:45 - Bank of Canada Zinssatzerklärung und -beschluss

16:30 - Bank of Canada Pressekonferenz

19:00 - Rede von Bundesbank-Vorstandsmitglied Balz Einkommensergebnisse: Adobe 3. Quartal 2024 (nach Börsenschluss)

