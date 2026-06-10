Börse heute: Inflation, Nahost-Konflikt & Wirtschaftskalender

Die Börse heute steht ganz im Zeichen geopolitischer Spannungen und wichtiger Konjunkturdaten. Nach dem Abschuss eines US-Apache-Kampfhubschraubers durch iranische Streitkräfte in der Straße von Hormus reagieren die Finanzmärkte mit erhöhter Vorsicht. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger auf den heutigen Wirtschaftskalender, insbesondere auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Mai, die entscheidend für die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank Fed sein könnten.

Nahost-Eskalation belastet die Stimmung an der Börse heute

Die geopolitischen Risiken haben sich deutlich verschärft. Als Reaktion auf den Abschuss des US-Hubschraubers führte das US-Zentralkommando (CENTCOM) Luftangriffe auf iranische Radar- und Luftabwehranlagen auf der Insel Qeshm sowie in Sirik durch.

Teheran reagierte umgehend: Die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) feuerten Langstreckenraketen auf den US-Militärstützpunkt Al-Azraq in Jordanien. Ein Teil der Geschosse wurde von der jordanischen Luftabwehr abgefangen.

Trotz der Eskalation zeigen sich die Energiemärkte bislang erstaunlich stabil. Die Ölpreise geben aktuell zwischen 0,60% und 0,80% nach. Rohöl notiert weiterhin im Bereich von 88 bis 91 US-Dollar je Barrel.

US-Inflation rückt im Wirtschaftskalender in den Mittelpunkt

Neben den geopolitischen Entwicklungen konzentrieren sich Investoren vor allem auf die heutigen US-Inflationsdaten. Die Veröffentlichung könnte die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve maßgeblich beeinflussen.

Besonders die Kerninflation und die Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI) stehen im Fokus. Überraschungen bei den Daten könnten die Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten deutlich erhöhen.

Asien-Session: Japan überrascht mit höherer Produzenteninflation

Japan: Starker Anstieg der Produzentenpreise

Der japanische Produzentenpreisindex (PPI) stieg im Mai auf 6,3% im Jahresvergleich und lag damit deutlich über den Markterwartungen von 5,6%. Die Daten verstärken Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan bei ihrer kommenden Sitzung.

China: Inflation bleibt weitgehend stabil

In China stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) im Mai um 1,2% im Jahresvergleich und lag damit leicht unter den erwarteten 1,3%. Die Produzentenpreise erhöhten sich um 3,9% im Jahresvergleich und entsprachen damit exakt den Prognosen.

Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit)