Börse heute: Inflation, Nahost-Konflikt & Wirtschaftskalender

- US-Inflationsdaten im Fokus
- Nahost-Konflikt verschärft sich
- Japanische Inflationsdaten stärken Zinserhöhungsfantasie
- US-Inflationsdaten im Fokus
- Nahost-Konflikt verschärft sich
- Japanische Inflationsdaten stärken Zinserhöhungsfantasie
Die Börse heute steht ganz im Zeichen geopolitischer Spannungen und wichtiger Konjunkturdaten. Nach dem Abschuss eines US-Apache-Kampfhubschraubers durch iranische Streitkräfte in der Straße von Hormus reagieren die Finanzmärkte mit erhöhter Vorsicht. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger auf den heutigen Wirtschaftskalender, insbesondere auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Mai, die entscheidend für die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank Fed sein könnten.
Nahost-Eskalation belastet die Stimmung an der Börse heute
Die geopolitischen Risiken haben sich deutlich verschärft. Als Reaktion auf den Abschuss des US-Hubschraubers führte das US-Zentralkommando (CENTCOM) Luftangriffe auf iranische Radar- und Luftabwehranlagen auf der Insel Qeshm sowie in Sirik durch.
Teheran reagierte umgehend: Die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) feuerten Langstreckenraketen auf den US-Militärstützpunkt Al-Azraq in Jordanien. Ein Teil der Geschosse wurde von der jordanischen Luftabwehr abgefangen.
Trotz der Eskalation zeigen sich die Energiemärkte bislang erstaunlich stabil. Die Ölpreise geben aktuell zwischen 0,60% und 0,80% nach. Rohöl notiert weiterhin im Bereich von 88 bis 91 US-Dollar je Barrel.
US-Inflation rückt im Wirtschaftskalender in den Mittelpunkt
Neben den geopolitischen Entwicklungen konzentrieren sich Investoren vor allem auf die heutigen US-Inflationsdaten. Die Veröffentlichung könnte die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve maßgeblich beeinflussen.
Besonders die Kerninflation und die Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI) stehen im Fokus. Überraschungen bei den Daten könnten die Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten deutlich erhöhen.
Asien-Session: Japan überrascht mit höherer Produzenteninflation
Japan: Starker Anstieg der Produzentenpreise
Der japanische Produzentenpreisindex (PPI) stieg im Mai auf 6,3% im Jahresvergleich und lag damit deutlich über den Markterwartungen von 5,6%. Die Daten verstärken Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan bei ihrer kommenden Sitzung.
China: Inflation bleibt weitgehend stabil
In China stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) im Mai um 1,2% im Jahresvergleich und lag damit leicht unter den erwarteten 1,3%. Die Produzentenpreise erhöhten sich um 3,9% im Jahresvergleich und entsprachen damit exakt den Prognosen.
Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick
(alle Angaben in deutscher Zeit)
10:00 Uhr - Italien
Industrieproduktion (im Monatsvergleich)
Erwartung: 0,0% | Vorher: 0,7%
14:30 Uhr - USA
Kern-VPI (im Monatsvergleich)
Erwartung: 0,3% | Vorher: 0,4%
14:30 Uhr - USA
Kern-VPI (im Jahresvergleich)
Erwartung: 2,9% | Vorher: 2,8%
14:30 Uhr - USA
VPI-Inflation (im Jahresvergleich)
Erwartung: 4,2% | Vorher: 3,8%
15:45 Uhr - Kanada
Zinsentscheidung der Bank of Canada
Erwartung: 2,25% | Vorher: 2,25%
16:30 Uhr - USA
EIA-Rohöllagerbestände
Erwartung: -5,10 Mio. Barrel | Vorher: -7,97 Mio. Barrel
Quartalszahlen im Blick: Oracle nach US-Börsenschluss
Nach Handelsschluss an der Wall Street veröffentlicht Oracle seine Geschäftszahlen. Anleger werden besonders auf das Wachstum der Cloud-Sparte OCI achten. Im Fokus steht dabei die Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Cloud-Diensten, die zuletzt als wichtiger Wachstumstreiber für den Konzern galt.
Fazit: Börse heute zwischen Geopolitik und Inflationsdaten
Die Börse heute wird vor allem von zwei Faktoren bestimmt: der Eskalation im Nahen Osten und den anstehenden US-Inflationsdaten. Der Wirtschaftskalender liefert dabei mehrere potenzielle Impulse für die Finanzmärkte. Insbesondere die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex dürfte darüber entscheiden, ob Anleger ihre Erwartungen an die künftige Zinspolitik der Fed anpassen müssen.
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Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 10.06.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Mittwoch, 10.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: USA und Iran eskalieren Konflikt - Ölmarkt bleibt überraschend ruhig (10.06.2026)
BÖRSE HEUTE: Nasdaq unter Druck, DAX-Verlierer und US-Inflation im Fokus (09.06.2026)
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