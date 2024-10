Wirtschaftskalender: US-VPI-Bericht für August im Fokus der Wall Street

Schwächere Stimmung bei der Eröffnung der europäischen Aktienmärkte, nach einer gemischten Sitzung an der Wall Street und Rückgängen bei den asiatischen Aktien

Der japanische Yen wird durch die Kommentare von BoJ-Chef Nakagawa und die erwartete Änderung der Dynamik in der Fed-Politik gestärkt

Die Anleger warten auf die VPI-Daten für August aus den Vereinigten Staaten (14:30 Uhr dt. Zeit) - die wichtigsten Makrodaten des Tages Die weltweiten Anleger warten heute auf die Veröffentlichung des VPI-Inflationsberichts aus den USA, obwohl dieser den Markt verunsichern könnte - vor allem in Anbetracht der vorherrschenden Stimmung und der Tatsache, dass die Anleger, etwas verängstigt durch einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt, so schnell wie möglich eine Zinssenkung durch die Federal Reserve sehen möchten. Die Reaktion könnte umso heftiger ausfallen, je mehr der Wert vom Konsens abweicht. In diesem Fall könnte ein Anstieg der Inflation die Anleger verschrecken und einen Rückgang des erwarteten Umfangs der geldpolitischen Lockerung der Fed bewirken (und eine Stärkung des Dollars und einen wahrscheinlichen Anstieg des USDJPY).​​​​​​​ Andererseits könnte ein starker Rückgang der Öl- (und Kraftstoff-)preise die „Enttäuschung“ über den VPI-Anstieg abfedern und den Markt dazu veranlassen, die höheren Daten eher als Beweis dafür zu werten, dass die Wirtschaft nicht so sehr schwächelt. Im Gegensatz dazu könnte ein viel niedrigerer Verbraucherpreisindex als erwartet zu einer verstärkten Besorgnis über die tatsächliche Gesundheit der Verbraucher führen. Auch dieses Szenario für die Indizes scheint nicht positiv zu sein, obwohl es die Fed veranlassen könnte, auf der September-Sitzung einen Zinsschritt von 50 Basispunkten vorzunehmen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Anleger werden wahrscheinlich schnell einen Blick in den Bericht werfen und genau beobachten, welche Inflationssegmente zum Preisrückgang oder -anstieg beigetragen haben. Wenn die deutlich niedrigeren Benzinpreise die niedrigeren VPI-Daten unterstützen und keine „wirtschaftlichen Nachfragesorgen“ bestehen, dürfte dies das „beste Szenario“ für die Wall Street sein. Im Moment ist die Reaktion auf den Bericht noch ungewiss, und es ist wahrscheinlich, dass die Unsicherheit an den Börsenindizes bis 13:30 Uhr BST anhalten wird. Nach dem gestrigen Rückgang des Ölpreises um fast 5 % werden die Anleger genau auf die von der EIA gemeldete Entwicklung der Lagerbestände achten, wo die Anleger einen gleichbleibenden Wert für die Benzinvorräte und einen Anstieg der Rohölvorräte um mehr als 1 Mio. Barrel erwarten, nachdem sie zuvor um fast 7 Mio. Barrel gesunken waren. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr, USA - VPI-Inflation für August. Erwartet: 2,5% im Jahresvergleich Zuvor: 2,9% (Prognose: 0,2% im Monatsvergleich gegenüber 0,2% zuvor) Kerninflation des Verbraucherpreisindex. Erwartet: 3,2% im Jahresvergleich Bisher: 3,2% (Prognose 0,2% im Monatsvergleich gegenüber 0,2% zuvor) 16:30 Uhr, Veränderung der Rohöllagerbestände laut US EIA: 1,05 Millionen Barrel gegenüber -6,87 Millionen Barrel zuvor Veränderung der Benzinvorräte: 0 Millionen Barrel gegenüber 0,84 Millionen Barrel zuvor

Veränderung der Destillatvorräte: 0,27 Mio. Barrel gegenüber -0,37 Mio. Barrel zuvor

