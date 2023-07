Wirtschaftskalender: US-VPI-Daten und BoC-Entscheidung!

Asiatisch-pazifische Märkte mit leichten Gewinnen

Index-Futures in Europa und den USA deuten auf höhere Eröffnungen an diesen Märkten hin

Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich auf den US-Verbraucherpreisindex und Entscheidung der BoC

Wichtige Entscheidungen für die künftige Geldpolitik

Inflationsdaten aus Spanien um 09:00 Uhr

RBNZ hielt die Zinssätze im Einklang mit den Erwartungen, deutete aber an, dass weitere Erhöhungen notwendig sein könnten

API-Daten deuten auf einen größeren Anstieg der wöchentlichen US-Ölvorräte hin

Der heutige Makrokalender ist vollgepackt mit interessanten makroökonomischen Messwerten. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich in erster Linie auf die wichtigen VPI-Daten aus den USA (14:30 Uhr) richten, die voraussichtlich einen deutlichen Rückgang der Inflationsdynamik des Landes zeigen werden. Das zweite Thema des Tages wird die Zinsentscheidung der BoC sein (16:00 Uhr). Es wird erwartet, dass die BoC den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5 % anhebt. In Europa werden die Anleger von den spanischen VPI-Inflationsdaten erfahren (09:00 Uhr).

Der Tag wird mit einem Bericht über die Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl und anderen Erdölprodukten (16:30 Uhr) und mehreren Erklärungen von Zentralbankern abgeschlossen.

Detaillierter Zeitplan für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:

09:00 Uhr, Spanien - VPI Inflation:

YoY (im Jahresvergleich). Erwartet - 1,9% y/y, Zuvor -3,2% y/y

MoM (im Monatsvergleich). Erwartet - 0,6%

14:30 Uhr, USA - VPI Inflation:

YoY. Erwartet - 3,1% y/y, Zuvor - 4% y/y

YoY Core. Erwartet - 5% y/y, Zuvor - 5,3% y/y

MoM. Erwartet - 0,3% m/m, Zuvor - 0,1% m/m

MoM Core. Erwartet - 0,3% m/m, Zuvor - 0,4% m/m

16:00 Uhr, Canada - Zinssatzentscheidung

Erwartet: +25 Basispunkte (5%) Zuvor: 4,75%

16:30 BST, USA - Veränderung der Ölvorräte laut EIA

Änderung der Ölvorräte. Erwartet: 0,2 bbl; Zuvor: -1,51 bbl (API: 3,026 bbl)

Änderung der Benzinvorräte. Erwartet: -1,2 bbl; Zuvor: -2,55 bbl (API: -0,7 bbl)

Änderung der Destillatbestände. Erwartet: -0,4 bbl; Zuvor: -1,04 bbl (API: -0,3 bbl)

Reden der Zentralbanker:

10:00 Uhr, GB - Bailey, BoE Vorsitzender

14:30 Uhr, US - Barkin, FED Mitglied

15:45 Uhr, US - Kashkari, FED Mitglied

19:00 Uhr, US - Bostic, FED Mitglied

22:00 Uhr, US - Mester, FED Mitglied

