Das Wichtigste in Kürze Schwerpunkt auf dem verspäteten US-Verbraucherpreisindex für September

Der Wirtschaftskalender für diesen Freitag ist außergewöhnlich wichtig. Im Mittelpunkt steht der mit Spannung erwartete US-VPI-Bericht (Inflationsdaten) für September, dessen Veröffentlichung sich aufgrund des US-Regierungsstillstands verzögert hat. Außerdem stehen vorläufige PMI-Daten (Einkaufsmanagerindizes) aus Europa und den USA auf dem Programm – allesamt potenzielle Marktbeweger für die Börse heute. Hintergrund: Verzögerte VPI-Veröffentlichung in den USA Die US-Regierung befindet sich inzwischen in der vierten Woche des Shutdowns, wodurch viele Behörden, darunter das Bureau of Labor Statistics (BLS), im Stillstand verharren. Das BLS ist verantwortlich für zentrale makroökonomische Daten wie Arbeitsmarktzahlen und Inflationsraten. Aufgrund der hohen Relevanz der VPI-Daten hat die Behörde jedoch angekündigt, die Veröffentlichung nachzuholen. Für die US-Notenbank (Federal Reserve) ist der heutige Bericht entscheidend, da nächste Woche die Zinsentscheidung ansteht. Eine höhere Inflation könnte die Märkte auf eine restriktivere Geldpolitik einstellen – mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Börse heute. 📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender (alle Angaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Frankreich – PMI-Daten (Oktober): HCOB France Services PMI: Prognose 48,7; vorher 48,5

HCOB France Manufacturing PMI: Prognose 48,2; vorher 48,2

HCOB France Composite PMI: vorher 48,1 09:30 Uhr, Deutschland – PMI-Daten (Oktober): HCOB Germany Services PMI: Prognose 51,1; vorher 51,5

HCOB Germany Manufacturing PMI: Prognose 49,5; vorher 49,5

HCOB Germany Composite PMI: Prognose 51,6; vorher 52,0 10:00 Uhr, Eurozone – PMI-Daten (Oktober): HCOB Eurozone Services PMI: Prognose 51,2; vorher 51,3

HCOB Eurozone Manufacturing PMI: Prognose 49,8; vorher 49,8

HCOB Eurozone Composite PMI: Prognose 51,0; vorher 51,2 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten (Oktober): S&P Global Services PMI: Prognose 51,0; vorher 50,8

S&P Global Manufacturing PMI: Prognose 46,6; vorher 46,2

S&P Global Composite PMI: Prognose 50,6; vorher 50,1 11:15 Uhr, Vereinigtes Königreich – Rede von BoE-Vizegouverneur Woods USA – Nachmittag 14:30 Uhr, USA – Inflationsdaten (September): VPI (im Jahresvergleich): Prognose 3,1 %; vorher 2,9 %

VPI (im Monatsvergleich): Prognose 0,4 %; vorher 0,4 %

Core VPI (im Jahresvergleich): Prognose 3,1 %; vorher 3,1 %

Core VPI (im Monatsvergleich): Prognose 0,3 %; vorher 0,3 % 14:45 Uhr, Deutschland – Rede von Bundesbankpräsident Nagel 15:45 Uhr, USA – PMI-Daten (Oktober): S&P Global Services PMI: Prognose 53,5; vorher 54,2

S&P Global Manufacturing PMI: Prognose 51,9; vorher 52,0

S&P Global Composite PMI: vorher 53,9 16:00 Uhr, USA – University of Michigan Inflationsbericht (Oktober): Verbraucher-Erwartungen: Prognose 51,2; vorher 51,7

Verbraucherstimmung: Prognose 55,0; vorher 55,1

Aktuelle Bedingungen: Prognose 61,0; vorher 60,4

Inflationserwartungen 1 Jahr: Prognose 4,6 %; vorher 4,7 %

