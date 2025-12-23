Börse Aktuell: Gold auf Rekordkurs – Marktbericht Börse mit Japan, USA & Tech

Das Wichtigste in Kürze Edelmetalle profitieren von Unsicherheit

Japan im Fokus der Märkte

Politik und Technologie als Markttreiber

Gold und Silber setzen ihre dynamische Rally fort und stehen vor neuen historischen Marken. Gold nähert sich der Schwelle von 4.500 USD, während Silber Kurs auf 70 USD nimmt. Unterstützt wird der Aufwärtsimpuls durch einen schwächeren US-Dollar sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten, die die Nachfrage nach sicheren Häfen stärken. Im Devisenmarkt zeigt sich der japanische Yen als stärkste G10-Währung. Er legt um 0,4–0,6 % gegenüber seinen Pendants zu. Hintergrund sind erneute Warnungen japanischer Entscheidungsträger vor spekulativen Bewegungen. Sowohl der oberste Währungsdiplomat Atsushi Mimura als auch Finanzministerin Satsuki Katayama betonten die Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen. Japanische Aktienmärkte im Aufwind An den Aktienmärkten sorgt ein Rückgang der Anleiherenditen für Unterstützung. Der Nikkei-Index (JP225) steigt um 0,30 % auf 50.500 Punkte. Japans Premierministerin Sanae Takaichi versuchte, Investoren zu beruhigen: Zwar bleibe die Staatsverschuldung hoch, gleichzeitig schloss sie jedoch unverantwortliche Schuldenausweitungen oder Steuersenkungen klar aus. USA: Geldpolitik und Geopolitik im Fokus In den USA trug Finanzminister Scott Bessent zur Unsicherheit bei, indem er die Genauigkeit des Inflationsziels infrage stellte. Zudem deutete er an, dass unter möglichen künftigen Fed-Vorsitzenden die Unterstützung wachse, auf den Dot Plot zu verzichten – ein wichtiger Orientierungspunkt für die Zinserwartungen der Märkte. Zusätzliche geopolitische Impulse kamen von Donald Trump, der erklärte, die USA benötigten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Er verwies dabei auf zunehmende russische und chinesische Marineaktivitäten in der Region. Technologie, KI und Energie – zentrale Themen im Marktbericht Börse Der TikTok-Eigentümer ByteDance plant laut Berichten Investitionen von rund 160 Mrd. CNY (23 Mrd. USD) im Jahr 2026, nach 150 Mrd. CNY im Jahr 2025. Rund 50 % der Ausgaben sollen in moderne Halbleiter fließen, etwa 85 Mrd. CNY gezielt in KI-Prozessoren. Starlink meldete unterdessen einen deutlichen Kundenzuwachs auf über 9 Millionen Nutzer, nach 8 Millionen im Vormonat. Damit entwickelt sich der Satelliten-Internetdienst zu einer zentralen Einnahmequelle für SpaceX und zur Finanzierung langfristiger Projekte. Im Energiesektor erklärte Trump zudem, die USA könnten nahe Venezuela beschlagnahmtes Öl entweder verkaufen oder zur Auffüllung der strategischen Ölreserve (SPR) nutzen. Die betroffenen Schiffe sollen weiterhin unter US-Kontrolle bleiben. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

