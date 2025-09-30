Wirtschaftskalender: viele Daten in den Quartalsschluss (30.09.25)

Einleitung Die Börse heute steht ganz im Zeichen des Monats- und Quartalsendes. Mit einer Vielzahl an makroökonomischen Veröffentlichungen rückt der Wirtschaftskalender in den Fokus der Anleger. Besonders die Daten aus Europa und den USA könnten die Volatilität an den Märkten deutlich erhöhen . ✅ Drei Key Takeaways 📉 Europa im Fokus Deutschland: Einzelhandelsumsätze & Arbeitslosenquote für September

Frankreich: Verbraucherpreise (CPI) mit deutlichem Einfluss auf EZB-Erwartungen

Schweiz: KOF-Konjunkturbarometer als Indikator für die Wirtschaftslage US-Daten mit hoher Bedeutung Immobilienpreisindex & Chicago PMI als Frühindikatoren

Verbrauchervertrauen des Conference Board könnte die Markterwartungen an die Fed beeinflussen

Risiko: drohender Government Shutdown, was die Datenlage in den kommenden Wochen einschränken könnte 🌏 Asien mit gemischten Signalen Japan: Schwache Industrieproduktion & Einzelhandelszahlen belasten

China: PMI-Daten besser als erwartet → positive Wirkung der Konjunkturmaßnahmen

📊 Wirtschaftskalender – Börse heute im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Uhrzeit Land Event / Daten Prognose Vorher 08:00 UK BIP Q2 (YoY) 1,2 % 1,3 % 08:00 DE Einzelhandelsumsätze (MoM) 0,5 % -1,5 % 08:45 FR Verbraucherpreise (CPI, YoY) 1,3 % 0,9 % 09:00 CH KOF-Konjunkturbarometer 97,1 97,4 09:55 DE Arbeitslosenquote 6,3 % 6,3 % 14:00 DE Verbraucherpreise (CPI, YoY) 2,3 % 2,2 % 15:00 USA Immobilienpreisindex (MoM) 0,0 % -0,2 % 15:45 USA Chicago PMI 43,1 41,5 16:00 USA Verbrauchervertrauen Conference Board 96,0 97,4 🧠 Fazit: Börse heute – hoher Impact durch den Wirtschaftskalender Die Börse heute ist geprägt von einem randvollen Wirtschaftskalender. Besonders die Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus Europa sowie die Stimmungsindikatoren aus den USA könnten für Bewegung sorgen. Anleger sollten sich auf erhöhte Volatilität einstellen – insbesondere vor dem Hintergrund politischer Risiken wie einem möglichen US-Government Shutdown.

