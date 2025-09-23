Börse heute und Wirtschaftskalender im Überblick Der Dienstag startet mit gemischten Vorgaben: Während die Börsen in Asien (APAC) uneinheitlich schlossen – Tokio blieb feiertagsbedingt geschlossen, der Hang Seng fiel, der Shanghai Composite legte zu und Australien verzeichnete Verluste – zeigen sich die westlichen Märkte stabiler. Die Wall Street Futures tendieren leicht im Plus nach einem freundlichen Wochenstart, und auch die Euro Stoxx 50 Futures eröffnen etwas höher. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Stimmung wird unterstützt durch die neue OpenAI–NVIDIA-Partnerschaft, die das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Markt unterstreicht. Zudem hob Piper Sandler das Kursziel für Tesla an und betonte die starke AI-Positionierung des Unternehmens. Am Devisen- und Rohstoffmarkt bleibt der US-Dollar stabil, Gold setzt seine Aufwärtsbewegung fort, Öl und Gas tendieren schwächer. Der Kryptomarkt zeigt sich gemischt, während Anleger auf die heutigen Konjunkturdaten und PMI-Zahlen warten. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 23. September 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Frankreich – PMI-Daten für September: HCOB France Services PMI: Prognose 49,7; zuvor 49,8;

HCOB France Composite PMI: Prognose 49,9; zuvor 49,8;

HCOB France Manufacturing PMI: Prognose 50,2; zuvor 50,4; 09:30 Uhr, Deutschland – PMI-Daten für September: HCOB Deutschland Composite PMI: Prognose 50,5; zuvor 50,5;

HCOB Deutschland Manufacturing PMI: Prognose 50,0; zuvor 49,8;

HCOB Deutschland Services PMI: Prognose 49,5; zuvor 49,3; 10:00 Uhr, Eurozone – PMI-Daten für September: HCOB Eurozone Dienstleistungs-PMI: Prognose 50,6; zuvor 50,5;

HCOB Eurozone Composite-PMI: Prognose 51,1; zuvor 51,0;

HCOB Eurozone Fertigungs-PMI: Prognose 50,7; zuvor 50,7; 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten für September: S&P Global Composite PMI: Prognose 52,7; zuvor 53,5;

S&P Global Manufacturing PMI: Prognose 47,1; zuvor 47,0;

S&P Global Services PMI: Prognose 53,4; zuvor 54,2; 11:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE MPC-Mitglied Pill spricht 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Fed Goolsbee spricht 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Leistungsbilanz (Q2): Prognose -259,0 Mrd.; zuvor -450,2 Mrd.; 14:30 Uhr, Kanada – Neubaupreisindex für August: Prognose 0,0 % im Monatsvergleich; zuvor -0,1 % im Monatsvergleich; 15:00 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Mitglied Bowman spricht 15:45 Uhr, Vereinigte Staaten – PMI-Daten für September: S&P Global Services PMI: Prognose 54,0; zuvor 54,5;

S&P Global Composite PMI: Prognose 54,6; zuvor 54,6;

S&P Global Manufacturing PMI: Prognose 52,2; zuvor 53,0; 15:50 Uhr, Vereinigte Staaten – US-Präsident Trump spricht 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Richmond Manufacturing Shipments für September: vorheriger Wert -5; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Mitglied Bostic spricht 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Richmond Manufacturing Index für September: Prognose -5; zuvor -7; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Richmond Services Index für September: zuvor 4; 18:35 Uhr, Vereinigte Staaten – Fed-Vorsitzender Powell spricht 19:00 Uhr, Vereinigte Staaten – M2-Geldmenge für August: vorher 22,12 T MoM; 19:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Auktion 2-jähriger Schuldverschreibungen: vorher 3,641 %; 20:15 Uhr, Kanada – BoC-Gouverneur Macklem spricht 22:30 Uhr, Vereinigte Staaten – EIA-Daten: API-Wöchentliche Rohölvorräte: zuvor -3,420 Mio.; 00:00 Uhr, Deutschland – Deutscher Buba-Präsident Mauderer spricht 01:20 Uhr, Vereinigte Staaten – US-Präsident Trump spricht 02:30 Uhr, Japan – PMI-Daten für September: PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor: zuvor 52,00 % im Monatsvergleich;

au Jibun Bank PMI für den Dienstleistungssektor: zuvor 53,1;

