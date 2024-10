Wirtschaftskalender: vorläufige PMI-Berichte aus Europa und den USA 📃

Der heutige makroökonomische Kalender enthĂ€lt mehrere interessante EintrĂ€ge. Investoren werden in erster Linie die vorlĂ€ufigen PMI-Berichte fĂŒr Oktober fĂŒr europĂ€ische LĂ€nder und die USA erfahren. Außerdem werden die wöchentlichen US-Arbeitslosendaten sowie die US-Daten zu den VerkĂ€ufen neuer HĂ€user veröffentlicht. Das wichtigste Ereignis werden natĂŒrlich die PMI-Berichte sein. VorlĂ€ufige Daten fĂŒr Oktober werden fĂŒr Frankreich, Deutschland, die Eurozone, das Vereinigte Königreich und die USA veröffentlicht. Erwartet werden anhaltend niedrige PMI-Werte fĂŒr die verarbeitende Industrie in den LĂ€ndern der Eurozone und hohe Werte fĂŒr den Dienstleistungssektor. Im Vereinigten Königreich werden fĂŒr beide Berichte solide Ergebnisse ĂŒber dem Schwellenwert von 50 Punkten erwartet (verarbeitende Industrie bei 51,4; Dienstleistungen bei Erwartet wird, dass der Einkaufsmanagerindex in den USA eine noch grĂ¶ĂŸere Divergenz zwischen den Sektoren aufzeigt. Der Dienstleistungssektor wird voraussichtlich starke 55 Punkte erreichen, wĂ€hrend die Produktion mit 47,5 Punkten voraussichtlich weiterhin im Schrumpfungsbereich bleibt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender fĂŒr den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Frankreich – PMI-Daten fĂŒr Oktober: HCOB France Services PMI: Prognose 49,8; zuvor 49,6;

HCOB France Composite PMI: Prognose 49,0; zuvor 48,6;

HCOB France Manufacturing PMI: Prognose 44,9; zuvor 44,6; 09:30 Uhr, Deutschland – PMI-Daten fĂŒr Oktober: HCOB Deutschland Services PMI: Prognose 50,6; zuvor 50,6;

HCOB Deutschland Composite PMI: Prognose 47,6; zuvor 47,5;

HCOB Deutschland Manufacturing PMI: Prognose 40,7; zuvor 40,6; 10:00 Uhr, Eurozone – PMI-Daten fĂŒr Oktober: HCOB Eurozone Manufacturing PMI: Prognose 45,1; zuvor 45,0;

HCOB Eurozone Composite PMI: Prognose 49,8; zuvor 49,6;

HCOB Eurozone Services PMI: Prognose 51,5; zuvor 51,4; 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten fĂŒr Oktober: S&P Global/CIPS UK Services PMI: Prognose 52,3; zuvor 52,4;

S&P Global/CIPS UK Composite PMI: Prognose 52,6; zuvor 52,6;

S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI: Prognose 51,5; zuvor 51,5; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – BeschĂ€ftigungsdaten: ErstantrĂ€ge auf ArbeitslosenunterstĂŒtzung: Prognose 243.000; zuvor 241.000;

FolgeantrĂ€ge auf ArbeitslosenunterstĂŒtzung: Prognose 1.880.000; zuvor 1.867.000; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Baugenehmigungen fĂŒr September: Prognose -2,9 % im Monatsvergleich; zuvor 4,6 % im Monatsvergleich;

Prognose 1,428 Mio.; zuvor 1,470 Mio.; 15:00 Uhr, Vereinigtes Königreich - BoE-MPC-Mitglied Mann spricht 15:00 Uhr, Vereinigtes Königreich - BoE-Vizegouverneur Woods spricht 15:30 Uhr, Deutschland - Buba-VizeprĂ€sident Buch spricht 15:45 Uhr, Vereinigte Staaten - PMI-Daten fĂŒr Oktober: S&P Global Services PMI: Prognose 55,0; zuvor 55,2;

S&P Global US Manufacturing PMI: Prognose 47,5; zuvor 47,3; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Neue HausverkĂ€ufe fĂŒr September: zuvor -4,7 % im Monatsvergleich;

16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Neue HausverkĂ€ufe fĂŒr September: zuvor -4,7 % im Monatsvergleich;

Prognose 719.000; zuvor 716.000; 16:00 Uhr, Eurozone – EZB Mitglied McCaul spricht 16:20 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Gouverneur Bailey spricht 19:00 Uhr, Eurozone – EZB Mitglied Lane spricht 21:45 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Gouverneur Bailey spricht

