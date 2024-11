Wirtschaftskalender: Vorläufige Zahlen zur Verbraucherstimmung in den USA von der University of Michigan, Arbeitsmarktdaten aus den USA und Kanada

Europäische Indizes eröffnen leicht schwächer; leichter Makrokalender in der heutigen Sitzung; US-Benchmark-Kontrakte verlieren leicht

Anleger konzentrieren sich auf kanadische Arbeitsmarktdaten und UoM-Bericht über US-Konsumentenstimmung und Inflationserwartungen

Möglicherweise höhere Volatilität an den Agrarmärkten (WASDE-Bericht 18 Uhr dt. Zeit) Die letzte Sitzung einer Rekordwoche für die Aktienmärkte wird wahrscheinlich eine etwas geringere Volatilität mit sich bringen, da die Ergebnisse der großen US-Unternehmen fehlen und der Makrokalender eher schwach ist. Die Anleger erwarten etwas schwächere Daten aus Kanada, wo sie einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote und eine geringere Veränderung der Beschäftigung prognostizieren. Die Stimmung in der US-Wirtschaft wird voraussichtlich etwas besser ausfallen als im Oktober, wobei die Inflationserwartungen unverändert bleiben. Angesichts dieser beiden Berichte, die heute den Makrokalender „dominieren“ werden, ist mit einer höheren Volatilität des Währungspaares USDCAD zu rechnen. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 12:00 Uhr, Italien, Industrieproduktion: Prognose -0,5 % im Monatsvergleich gegenüber 0,1 % zuvor Einzelhandelsumsätze (saisonbereinigt) Prognose: 0,5 % gegenüber 0,8 % zuvor 14:30 Uhr, Kanada, Prognose der Beschäftigungsveränderung: 27,1 Tausend gegenüber 46,7 Tausend zuvor Prognose der Arbeitslosenquote 6,6 % gegenüber 6,5 % zuvor

Prognose der Erwerbsquote 64,92 % gegenüber 64,9 % zuvor

Prognose der Stundenlöhne 4,5 % im Jahresvergleich gegenüber 4,5 % zuvor 16:00 Uhr, USA, Verbraucherstimmung laut University of Michigan (vorläufige Daten) für November Prognose 71 gegenüber 70,5 zuvor Erwartungsprognose 75 gegenüber 74,1 zuvor

Prognose der aktuellen Bedingungen 65,5 gegenüber 64,9 zuvor

Inflationserwartungen 5-Jahres-Prognose 3 % gegenüber 3 % zuvor

Prognose der jährlichen Inflationserwartungen 2,7 % gegenüber 2,7 % zuvor 18:00 Uhr, USA, USDA WASDE-Bericht über die Schätzungen von Angebot und Nachfrage bei Agrarrohstoffen Reden der Zentralbanker 10:00 Uhr - EZB Mitglieder Vujcic und Panetta

13:00 Uhr - BoE Mitglied Pill

