Wirtschaftskalender & Börse heute: Fed-Zinsentscheid, Inflation und US-Daten im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Fed im Fokus der Märkte

Inflations- und Preisdaten als Frühindikatoren

Volatilität durch mehrere Impulse möglich

Der heutige Wirtschaftskalender wird klar vom Zinsentscheid der US-Notenbank geprägt. Die Märkte erwarten, dass die Fed den Leitzins unverändert bei 3,75 % belässt. Entscheidender für die Börse heute sind jedoch die neuen Projektionen sowie die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz. Bereits im Vorfeld zeigen sich die Aktienmärkte freundlich. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Europa 08:00 Uhr - Euroraum Inflation (HICP, final) Inflation im Jahresvergleich: Prognose 1,9 % | zuvor 1,9 %

Inflation im Monatsvergleich: Prognose 0,7 % | zuvor -0,6 %

Kerninflation im Jahresvergleich: Prognose 2,4 % | zuvor 2,4 % USA 10:30 Uhr - Erzeugerpreise (PPI) PPI im Jahresvergleich: Prognose 3,0 % | zuvor 2,9 %

PPI im Monatsvergleich: Prognose 0,3 % | zuvor 0,5 %

Kern-PPI im Jahresvergleich: Prognose 3,7 % | zuvor 3,6 %

Kern-PPI im Monatsvergleich: Prognose 0,3 % | zuvor 0,8 % 12:00 Uhr - US-Auftragseingänge Auftragseingänge Industrie im Monatsvergleich: Prognose 0,1 % | zuvor -0,7 %

Auftragseingänge langlebiger Güter (revidiert): Prognose 0,0 % | zuvor 0,0 % 00:30 Uhr - EIA Rohöllagerbestände (USA) Rohöl: Prognose -1,5 Mio. | zuvor 3,824 Mio.

Benzin: Prognose -2,0 Mio. | zuvor -3,654 Mio.

Destillate: Prognose -1,5 Mio. | zuvor -1,349 Mio.

Cushing: Vorher 0,117 Mio. Kanada 11:45 Uhr - Zinsentscheid der Bank of Canada Prognose 2,25 % | zuvor 2,25 %

Pressekonferenz (Macklem): 14:30 Uhr USA - Highlight des Tages 18:00 Uhr – Fed-Zinsentscheid (FOMC) Leitzins: Prognose 3,75 % | zuvor 3,75 % Zinsprojektionen der Fed: Aktuelles Niveau: Prognose 3,375 % | zuvor 3,625 %

Nächstes Jahr: Prognose 3,125 % | zuvor 3,375 %

In zwei Jahren: Prognose 3,125 % | zuvor 3,125 %

Langfristig: Prognose 3,125 % | zuvor 3,0 % 18:30 Uhr - FOMC-Pressekonferenz (Jerome Powell) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur Börse heute Für die Börse heute steht alles im Zeichen der Geldpolitik. Neben den Inflationsdaten und Erzeugerpreisen wird vor allem die Kommunikation der Fed entscheidend sein. Hinweise auf zukünftige Zinsschritte könnten die Richtung für Aktienmärkte wie den DAX und den S&P 500 kurzfristig bestimmen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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