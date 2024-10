Wirtschaftskalender: Woche der Zentralbankentscheidungen – FED, BOE und BOJ 📌

Der Wochenbeginn ist wirtschaftsdatentechnisch relativ dünn. In den kommenden Tagen werden die Anleger jedoch einige wichtige, makroökonomische Events verfolgen müssen, darunter Zinsentscheidungen aus den USA, Großbritannien und Japan. Die wichtigste Entscheidung wird zweifellos die erwartete erste Zinssenkung durch die Fed sein. Obwohl der Beginn der geldpolitischen Lockerung fast sicher ist, gehen die Meinungen über eine Senkung um 25 oder 50 Basispunkte auseinander. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels deutet alles auf eine kleinere Senkung hin. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird auch auf die Kommunikation der Fed gerichtet sein. Derzeit rechnen die Anleger mit einer Senkung um insgesamt 100 Basispunkte in diesem Jahr, was bedeutet, dass es eine Zinsentscheidung mit einer Senkung um 50 Basispunkte geben wird, also eine der Sitzungen im September, November oder Dezember. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach der FOMC-Sitzung werden im Laufe der Woche geldpolitische Entscheidungen der Bank of England (BOE) und der Bank of Japan (BOJ) folgen. Es wird jedoch erwartet, dass beide Zentralbanken ihre derzeitige Kommunikation beibehalten werden. Im Falle der BOE besteht Spielraum für weitere Senkungen, falls die Inflation weiter sinkt. Unterdessen wird die BOJ wahrscheinlich versuchen, die Märkte nach dem jüngsten Panikverkauf im Juli zu beruhigen. Die aktuelle Rhetorik der Bank deutet darauf hin, dass die Marktbedingungen weiterhin zu instabil sind. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 16. September: Montag 08:30 Uhr - Schweiz, Erzeugerpreise für August

14:30 Uhr - USA, Empire State Index für September 17. September: Dienstag 11:00 Uhr - Deutschland, ZEW-Index für September

14:30 Uhr - USA, Einzelhandelsumsätze für August 18. September: Mittwoch 08:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreise für Juli

11:00 Uhr - Eurozone, Harmonisierter Verbraucherpreisindex für August

16:30 Uhr - USA, DOE-Daten zu den Ölvorräten

20:00 Uhr - FED-Entscheidung + Dot Plot

20:30 Uhr - Powell-Pressekonferenz nach der Entscheidung 19. September: Donnerstag 10:00 Uhr - Norwegen, Entscheidung der Norges Bank

13:00 Uhr - BoE-Entscheidung

13:00 Uhr - CBRT-Entscheidung

14:30 Uhr - USA, Philly FED-Daten für September

16:30 Uhr - USA, EIA-Daten zu Erdgasbeständen 20. September: Freitag 01:00 Uhr - BoJ-Entscheidung

01:30 Uhr - Japan, Verbraucherpreisindex für August

08:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, Einzelhandelsumsätze für August

