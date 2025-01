Wirtschaftskalender: Zinsentscheidungstag in den USA und Kanada 📄

Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages werden die Entscheidungen der Zentralbanken sein, insbesondere die erste FOMC-Entscheidung nach der Amtseinführung der Regierung von Donald Trump in den USA. Heute werden wir die Zinsentscheidungen sowohl der USA als auch Kanadas erfahren. Der Markt erwartet, dass die Fed die Zinsen auf ihrem aktuellen Niveau halten wird, während die Bank of Canada (BoC) die Zinsen voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 3,00 % senken wird. Die Sitzung des Offenmarktausschusses und die anschließende Pressekonferenz werden besonders interessant sein, da es sich um die erste Entscheidung im Rahmen der neuen republikanischen Regierung handelt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trump hat bereits die meisten seiner Executive Orders angekündigt und seine ersten, wenn auch nur zweiwöchigen Amtswochen abgeschlossen. Daher ist es wahrscheinlich, dass Powell während der Pressekonferenz zahlreiche Fragen zur aktuellen Politik, zu den Zöllen und zu den ersten Entscheidungen der Trump-Regierung sowie zu deren Auswirkungen auf die US-Wirtschaft, einschließlich des Inflationsdrucks, gestellt werden. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr, Spanien – BIP-Daten: Spanisches BIP (Q4): Prognose 0,6 % im Quartalsvergleich; zuvor 0,8 % ;

Spanisches BIP (Q4): Prognose 3,2 % im Jahresvergleich; zuvor 3,3 %; 15:15 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Gouverneur Bailey spricht 15:45 Uhr, Kanada - BoC Zinsentscheidung für Dezember: Prognose 3,00 %; zuvor 3,25 %; 15:45 Uhr, Kanada - BoC Zinserklärung 15:45 Uhr, Kanada - BoC Bericht zur Geldpolitik 16:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten: Benzinvorräte: Prognose 2,000 Mio.; zuvor 2,332 Mio.;

EIA-Wochenbericht Destillatbestände: Prognose -2,750 Mio.; zuvor -3,070 Mio.;

Rohölvorräte: Prognose 2,200 Mio.; zuvor -1,017 Mio.; 16:30 Uhr, Kanada – BOC-Pressekonferenz 20:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Fed-Zinsentscheidung fĂĽr Dezember: Prognose 4,50 %; zuvor 4,50 %; 20:00 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Erklärung 20:30 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Pressekonferenz   Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!  Â

