Wirtschaftskalender: Zweitrangige Daten aus Europa und den USA, RBA-Entscheidung voraus

Zweitrangige Daten aus Europa und den USA, RBA-Zinsentscheidung Die europäischen Index-Futures notieren wenig verändert gegenüber den Schlusskursen vom Freitag. Die Aufmerksamkeit gilt heute Morgen dem Goldpreis und seinem Anstieg zu Beginn des Übernachthandels. GOLD kletterte auf ein Tageshoch bei 2.140 $ pro Unze, bevor es diese Gewinne wieder einbüßte. Öl wird um 1% niedriger gehandelt, womit sich der Rückgang der letzten Woche auf über 8% vergrößert. USD und JPY sind die G10-Währungen mit der besten Performance, während NZD und AUD am stärksten nachgeben. Der Wirtschaftskalender für heute ist überschaubar. Trader können sich auf das Protokoll der letzten Riksbank-Sitzung, den Sentix-Index für den Euroraum sowie die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter und Fabrikgüter in den USA freuen. Der AUD könnte während der bevorstehenden Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum etwas Bewegung erfahren, da die RBA eine Zinsentscheidung bekannt geben wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Zeitplan für heute: (alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 9:30 Uhr - Riksbank-Protokolle 10:30 Uhr - Euroraum, Sentix-Index für Dezember. Erwartet: -17,0. Zuvor: -18,6 16:00 Uhr - US, Aufträge für langlebige Güter für Oktober (Revision). Überschrift. Erste Veröffentlichung: -5,4% im Monatsvergleich

Ex-Transport. Erste Veröffentlichung: 0,0% im Monatsvergleich 16:00 Uhr - US, Factory Orders für Oktober. Erwartet: -2,5% im Monatsvergleich. Zuvor: 2,8% Asien-Pazifik-Sitzung voraus 11:00 Uhr - Australien, Dienstleistungs-PMI für November (endgültig)

12:30 Uhr - Japan, Tokio VPI-Inflation für November. Erwartet: 2,4% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,7%

13:45 Uhr - China, Dienstleistungs-PMI für November

16:30 Uhr - RBA-Zinsentscheidung

18:00 Uhr - Indien, Dienstleistungs-PMI für November Reden von Zentralbankern 9:45 Uhr - EZB Mitglied de Guindos

12:10 Uhr - EZB Mitglied Elderson

12:30 Uhr - BoE Mitglied Dhingra

15:00 Uhr - EZB Präsident Lagarde

