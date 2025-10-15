DAX Prognose & DAX aktuell – Europäische Börsen im Aufwind dank starker Unternehmenszahlen

Die europäischen Aktienmärkte starteten am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Handelstag. Positive Impulse aus den USA und starke Unternehmenszahlen sorgten für gute Stimmung. Anleger reagierten optimistisch auf Anzeichen wirtschaftlicher Erholung und lockerere geldpolitische Signale.

Im Verlauf des Tages ließ die Euphorie jedoch leicht nach, und die wichtigsten Indizes gaben einen Teil der Gewinne wieder ab – ein Zeichen für anhaltende Vorsicht unter Investoren. Die EU50-Futures notieren derzeit 0,6 % im Plus, während der DAX aktuell seine Aufwärtsbewegung konsolidiert.

💼 Unternehmensberichte stützen DAX Prognose

Besonderes Augenmerk lag heute auf den Ergebnissen von ASML und Louis Vuitton (LVMH). Beide Konzerne präsentierten überzeugende Quartalszahlen und zeigten Wachstum in ihren Kernsegmenten, was die DAX Prognose kurzfristig stützt.

Zudem wirkten die dovishen Kommentare von Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, nachbörslich positiv nach und sorgten für Entspannung an den Märkten. Auch die politische Lage in Frankreich stabilisiert sich: Der neue Premierminister sicherte sich Unterstützung der Sozialisten, was das Risiko politischer Unsicherheit reduziert.

DAX aktuell: Branchenüberblick

Im deutschen Leitindex (DAX) führen heute Materialien, Chemie und IT-Werte die Gewinnerliste an. Auch Pharma und Einzelhandel zeigen solide Zuwächse, während Medien- und Telekommunikationsunternehmen Verluste verzeichnen.

📊 Makrodaten: Inflation und Konsum im Fokus

Aktuelle Inflationsdaten aus Spanien zeigen, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Jahresvergleich (im Jahresvergleich) auf 3 % gestiegen ist, während er monatlich um 0,2 % zulegte – über den Erwartungen des Marktes.

Diese Werte deuten auf anhaltenden Preisdruck hin, aber auch auf stabile Konsumnachfrage, was sich in zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen der EZB widerspiegeln könnte.

📉 Technische Analyse – DAX Prognose im Chart

Im Chart des DE40 (D1) bewegt sich der Kurs langsam in Richtung der Unterstützung bei 24.350 Punkten, die durch die letzten Tiefs und die langfristige Trendlinie markiert wird.

Die Käufer konnten das FIBO-23,6-Niveau nicht verteidigen – ein Signal für schwache Nachfrage. Sollte der Abwärtstrend anhalten, ist eine Korrektur bis zur starken Unterstützung am FIBO-50-Level wahrscheinlich, wo sich auch die EMA100 befindet.

Erst ein Durchbruch über 24.550 Punkte könnte neue Kaufimpulse auslösen und den Weg zu einem neuen Allzeithoch (ATH) ebnen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🏢 Unternehmensnews im Überblick

LVMH (MC.FR): +13 % nach starken Ergebnissen – besonders in China mit +2 % Wachstum.

ASML (ASML.NL): +3 %; Umsätze über Erwartungen, Auftragsvolumen 5,4 Mrd. € – Halbleiternachfrage bleibt stark.

BASF (BAS.DE): +1 %; Kursziel von Citi angehoben.

BMW (BMW.DE): Herabstufung durch Jefferies auf „Hold“; geringe Kursbewegung.

Stellantis (STELA.IT): +2 %; Investitionen von 13 Mrd. $ in den USA zur Umgehung von Zöllen.

Lufthansa (LHA.DE): -0,5 %; Herabstufung durch Morgan Stanley auf „Underweight“.

🧩 Fazit: DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch

Die DAX Prognose bleibt trotz kurzfristiger Konsolidierung positiv gestimmt. Starke Unternehmenszahlen, stabilisierende politische Entwicklungen und moderate geldpolitische Signale schaffen ein Umfeld, das den DAX aktuell stützt.

Solange die Marke von 24.350 Punkten hält, bestehen gute Chancen auf eine Erholung Richtung 24.550 Punkte und darüber hinaus.

