Chart des Tages: Nikkei Prognose – Japanischer Aktienindex auf Rekordkurs über 49.000 Punkten

Der japanische Nikkei 225 steigt heute um mehr als 3 % und übertrifft die Marke von 49.000 Punkten, womit er ein weiteres historisches Rekordhoch erreicht. Der Anstieg folgt auf das bisherige Hoch vom Anfang Oktober. Haupttreiber dieser Bewegung sind neue Hoffnungen auf politische Stabilität in Japan, die Anleger zu Käufen animieren. Auch der breitere Topix Index legt um rund 2 % zu, angeführt von starken Zugewinnen im Elektronik- und Finanzsektor.

►Nikkei: WKN 969244 | ISIN XC0009692440 | Ticker: JP225

Politische Impulse treiben die Nikkei Prognose

Die jüngsten Kursanstiege sind vor allem auf die Erwartungen an ein Ende der politischen Blockade zurückzuführen. Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) steht kurz vor einer Koalitionsvereinbarung mit der Japan Innovation Party (Ishin). Die künftige Premierministerin wird voraussichtlich Sanae Takaichi, die für ihre wachstumsfreundliche Politik bekannt ist. Diese Aussichten führen zu einem Anstieg der Anleiherenditen und einer leichten Yen-Schwäche, da Marktteilnehmer mit einer höheren Staatsverschuldung zur Finanzierung von Konjunkturprogrammen rechnen.

Die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen sind bereits auf 1,66 % gestiegen – weit über dem derzeitigen Leitzins von 0,5 % (Quelle: Bloomberg Finance LP).

Yields on 10-year Japanese bonds have already reached 1.66%, significantly above the current policy rate of 0.5%. Source: Bloomberg Finance LP

Politische Stabilisierung und der „Takaichi-Trade“

Die LDP und Ishin haben eine grundsätzliche Einigung erzielt, und die offizielle Unterzeichnung der Koalition ist für heute geplant. Takaichi dürfte mit breiter Unterstützung zur neuen Premierministerin gewählt werden. Die Abstimmung zur Regierungsbildung erfolgt morgen.

Die Aussicht auf stimulierende Fiskalpolitik sorgt für Anleiheverkäufe, Aktienkäufe und eine erneute Yen-Schwäche. Der USDJPY hat sich nach einer Korrektur stabilisiert und bewegt sich aktuell zwischen 150 und 151.

Takaichi hatte im Wahlkampf angekündigt, strategische Branchen wie Verteidigung, Technologie, Cybersicherheit und Kernenergie stärker zu fördern – ein zentraler Faktor für die aktuelle Nikkei Prognose.

Technische Analyse: Chart des Tages zum Nikkei 225

Der JP225 (Nikkei 225) liegt im laufenden Jahr bereits 25 % im Plus – eine Rallye, die sich zuletzt noch beschleunigt hat und nicht allein durch Währungsbewegungen erklärt werden kann.

Analysten sprechen zunehmend von einer Rückkehr des Carry Trades, trotz des Risikos möglicher Zinserhöhungen in Japan. Interessanterweise übertreffen die jüngsten Kursgewinne in Tokio sogar jene an der Wall Street.

Technisch gesehen liegen die nächsten Widerstandsmarken bei 50.000 Punkten und 51.000 Punkten – Letztere entspricht der 200 %-Extension des Jahresanfangs-Rückgangs. Wichtige Unterstützungszonen befinden sich um 47.000 Punkte, was der 161,8 %-Extension entspricht.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in JPY. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Nikkei Prognose bleibt bullisch

Der heutige Chart des Tages zeigt eindrucksvoll, dass der Nikkei 225 weiterhin in einer starken Aufwärtsbewegung steckt. Politische Stabilität, expansive Wirtschaftspolitik und globale Kapitalflüsse stützen den japanischen Markt. Kurzfristig bleibt die Stimmung bullisch, auch wenn sich oberhalb von 50.000 Punkten erste Gewinnmitnahmen andeuten könnten.

