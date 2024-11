WTI steigt um 0,80 % nach Berichten über einen möglichen Vergeltungsschlag des Iran

Öl legt um 0,80 % zu und erreicht einen Preis von über 71 $ pro Barrel, was einem Preis von 71,10 $ entspricht. Die Ölpreise steigen trotz eines Ausverkaufs bei US-Aktien nach Berichten, dass der Iran sich darauf vorbereitet, Israel in den kommenden Tagen von irakischem Gebiet aus anzugreifen. Israel ist in höchster Alarmbereitschaft und rechnet mit einer möglichen Reaktion des Iran nach den israelischen Luftangriffen vom 26. Oktober. Rohöl reagierte zunächst mit einem starken Rückgang auf den Angriff Israels auf die militärische Infrastruktur des Iran. Der Angriff war begrenzt und zielte nicht auf die Ölinfrastruktur ab, wodurch die gesamte Risikoprämie im Zusammenhang mit der Unsicherheit im Nahen Osten vom Markt genommen wurde. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In der Folge haben sich die Ölpreise wieder erholt und steigen nun schon den dritten Handelstag in Folge. Der erste Auslöser waren Berichte der OPEC+-Gruppe von Produzenten über eine mögliche Verzögerung der geplanten Produktionssteigerung, die ursprünglich für Dezember dieses Jahres geplant war. Die Produktionssteigerung könnte um einen Monat oder mehr verschoben werden. OIL.WTI im Tageschart OIL.WTI steigt auf 71,10 $ pro Barrel und testet die lokale Widerstandszone. Die wichtige Unterstützungsmarke, die diese Woche vor weiteren Rückgängen geschützt hat, liegt weiterhin bei etwa 67 $. Quelle: xStation5 von XTB DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

