WTI um über 6 % gesunken 🚨

Der Ausverkauf geht weiter, nachdem China am Mittwoch rasch auf die angekĂĽndigten Zölle reagiert hat đź“Ś Die Stimmung an der Wall Street ist nach wie vor äuĂźerst negativ, nachdem China einen Zoll von 34 % auf alle aus den Vereinigten Staaten importierten Waren angekĂĽndigt hat. CFDs auf US-Indizes verzeichnen bereits einen Ausverkauf von mehreren Prozent, wobei der S&P 500 / US500 um 2,80 %, der Nasdaq / US100 um 3,10 % und der US2000 um rekordverdächtige 4,30 % gefallen sind. Der Ă–lpreis fällt aufgrund der BefĂĽrchtungen einer globalen Handelsverlangsamung noch stärker. Die rasche VergeltungsmaĂźnahme Chinas hat die Angst vor einer Rezession in den USA und einem globalen Handelskrieg verstärkt. Am Mittwoch kĂĽndigte Trump eine breite Palette von Zöllen fĂĽr alle Handelspartner an, wodurch das durchschnittliche Niveau der US-Zölle auf ĂĽber 20 % angehoben wurde – der höchste Stand seit ĂĽber 100 Jahren. Während der Rede des Präsidenten war das Hauptargument die EinfĂĽhrung von Vergeltungszöllen, die das Gleichgewicht im Handel wiederherstellen wĂĽrden. Die Höhe der Zölle und die Art und Weise, wie sie festgelegt wurden, wurden jedoch in späteren Kommentaren von Experten stark in Frage gestellt. Die heutige Reaktion Chinas, die nur zwei Tage später erfolgte, schlieĂźt jedoch die Möglichkeit einer weiteren Eskalation aus und schĂĽrt zu Recht die Besorgnis der Investoren ĂĽber eine Eskalation des Konflikts. Es ist möglich, dass andere US-Partner dem Beispiel Chinas folgen werden. So plant beispielsweise die Europäische Union bereits Vergeltungszölle, falls die bilateralen Gespräche nicht wie erwartet verlaufen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Derzeit geht der Markt von einer Wahrscheinlichkeit von 50 % fĂĽr die erste Zinssenkung im Mai und von fast 5 vollständigen Senkungen im gesamten Jahr 2025 aus. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Auch die europäischen Märkte sind von den RĂĽckgängen betroffen. Derzeit verlieren Kontrakte, die auf dem deutschen DAX und dem polnischen WIG20 basieren, fast 4,5 %. Quelle: xStaiion Ă–L (WTI und Brent) Die Ă–lpreise fĂĽr WTI und BRENT verzeichnen aufgrund der Entscheidung Chinas, Vergeltungszölle in Höhe von 34 % auf die USA zu erheben, einen enormen RĂĽckgang. Die WTI-Ă–lpreise fallen auf den niedrigsten Stand seit August 2021. Quelle: xStation5 von XTB Die heutigen Preissenkungen fĂĽr Ă–l erreichen das größte AusmaĂź seit 2022. Quelle: XTB   DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.