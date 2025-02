WTI verliert 1 % und testet dieses Jahr Tiefststände🚩

Die WTI-Futures f√ľr Roh√∂l aus Texas (OIL.WTI) sind heute um fast 1 % gesunken und testen die Marke von 70 $ pro Barrel. Einer der Hauptgr√ľnde f√ľr den Ausverkauf ist die wachsende Besorgnis √ľber die steigende globale √Ėlproduktion in Verbindung mit der Unsicherheit √ľber den Zustand der Weltwirtschaft, einschlie√ülich der der Vereinigten Staaten. Der Inflationsdruck in Verbindung mit schw√§cheren Verbrauchsdaten k√∂nnte die M√§rkte zu dem Schluss f√ľhren, dass die US-Wirtschaft an Schwung verliert, was sich m√∂glicherweise negativ auf die Nachfrage nach WTI-Roh√∂l auswirken k√∂nnte. Ein Anstieg des Angebots √ľbt in der Regel einen Abw√§rtsdruck auf die Rohstoffpreise aus. Am Samstag k√ľndigte der Irak an, dass er sich auf das Ende der Sanktionsperiode f√ľr √Ėlexporte vorbereite, was die weltweite Produktion um 185.000 Barrel pro Tag erh√∂hen k√∂nnte.

Derzeit finden Friedensgespr√§che zwischen den Vereinigten Staaten und Russland √ľber den seit drei Jahren andauernden Konflikt in der Ukraine statt. Erkl√§rungen der US-Regierung haben den M√§rkten Hoffnung auf ein Ende des Konflikts in Osteuropa gegeben.

Nach den j√ľngsten √Ąu√üerungen von Trump wird spekuliert, dass einige Sanktionen gegen russische √Ėlexporte aufgehoben werden k√∂nnten, was das weltweite Angebot weiter ankurbeln w√ľrde.

Die Vereinigten Staaten werden sich wahrscheinlich auf die Ausweitung der Hydraulic-Fracturing-Produktion konzentrieren, um ihre Position als einer der weltweit f√ľhrenden √Ėlproduzenten zu st√§rken. Dieser Ansatz w√ľrde den zuvor unternommenen Bem√ľhungen der OPEC, die √úberproduktion einzud√§mmen, um die Preise zu stabilisieren, zuwiderlaufen. Diese Entwicklungen haben die Besorgnis √ľber ein m√∂gliches √úberangebot verst√§rkt, insbesondere da die √Ėlnachfrage kein signifikantes Wachstum verzeichnet hat. Die Prognosen f√ľr das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 wurden nach unten korrigiert, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage stabil bleiben oder sogar sinken k√∂nnte. Dieses Szenario beg√ľnstigt das Angebot, was den Abw√§rtstrend der WTI-Preise weiter verst√§rken k√∂nnte. F√ľr OIL.WTI im Stundenchart scheint die psychologische Barriere von 70 und 68 US-Dollar pro Barrel, wie sie durch die lokalen Tiefstst√§nde von 2024 definiert ist, die wichtigste Unterst√ľtzung zu sein.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.