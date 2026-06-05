Lululemon Aktie bricht ein: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? 📉

Das Wichtigste in Kürze Lululemon Aktie unter Druck

China bleibt Wachstumstreiber

Prognose gesenkt

Die Lululemon Aktie gerät nach den jüngsten Quartalszahlen massiv unter Druck. Obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten weitgehend erfüllten, sorgte vor allem die gesenkte Jahresprognose für einen deutlichen Kursrückgang von rund 12 %. Investoren fragen sich nun, ob die aktuellen Probleme lediglich vorübergehend sind oder ob die Premium-Sportmarke mit tiefergehenden Herausforderungen kämpft. Für Anleger, die überlegen, Aktien zu kaufen, könnte die aktuelle Situation sowohl Risiken als auch Chancen bieten. ► Lululemon WKN: A0MXBY | ISIN: US5500211090 | Ticker: LULU.US geschrieben von Jens Klatt ⚡ Key Takeaways 📉 Lululemon Aktie unter Druck: Kurs fällt auf den tiefsten Stand seit 2018.

China bleibt Wachstumstreiber: Umsatz steigt dort um beeindruckende 30 %.

⚠️ Prognose gesenkt: Management erwartet schwächere Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026. 📊 Lululemon Aktie: Umsatz wächst, Gewinne brechen ein Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen ein gemischtes Bild: 📈 Umsatz steigt um 4 % auf 2,47 Mrd. USD

📉 Nettogewinn sinkt um 38 % auf 195 Mio. USD

📉 Gewinn je Aktie fällt von 2,60 USD auf 1,69 USD

⚠️ Bruttomarge sinkt auf 54,2 % Während die Umsätze weiter wachsen, leidet die Profitabilität zunehmend unter höherem Kostendruck. 🌍 China wird zum wichtigsten Wachstumsmotor Ein Lichtblick für die Lululemon Aktie bleibt das internationale Geschäft: Festlandchina überzeugt 🚀 Umsatzwachstum von 30 %

📈 Vergleichbarer Umsatz steigt um 20 % 🌎 Internationales Geschäft wächst weiter 📊 Umsatz außerhalb Nordamerikas steigt um 22 %

📈 Vergleichbare Umsätze wachsen um 13 % China entwickelt sich damit immer stärker zum wichtigsten Wachstumsmarkt des Unternehmens. Nordamerika bleibt das große Problem Während China wächst, zeigt sich in Nordamerika ein anderes Bild: 📉 Umsatzrückgang von 3 %

📉 Vergleichbarer Umsatz sinkt um 5 %

⚠️ Konsumzurückhaltung belastet die Nachfrage Für viele Investoren ist dies aktuell der wichtigste Belastungsfaktor für die Lululemon Aktie. 📉 Gesenkte Prognose schockiert Anleger Der stärkste Auslöser für den Kursrutsch war die neue Unternehmensprognose: 📊 Neue EPS-Prognose Bisher: 12,10–12,30 USD

Neu: 10,95–11,15 USD 💰 Neue Umsatzprognose Bisher: 11,35–11,50 Mrd. USD

Neu: 11,00–11,15 Mrd. USD Die Anpassung signalisiert ein schwierigeres Marktumfeld als bisher erwartet. 🏦 Analysten werden vorsichtiger Nach den Zahlen senkten mehrere Analysten ihre Kursziele: 📉 Stifel: von 176 USD auf 134 USD

📉 Wells Fargo: 110 USD

📉 Jefferies: 115 USD

📉 BofA Securities: 140 USD Die Hauptgründe: ⚠️ schwache Nachfrage in Nordamerika

📉 Margendruck

🛍️ mögliche Marktanteilsverluste Diese Faktoren belasten die Stimmung rund um die Lululemon Aktie erheblich. 💡 Aktien kaufen: Chance oder Value Trap? Für Anleger, die überlegen, Aktien zu kaufen, ergibt sich ein gemischtes Bild: ✅ Chancen 🌍 starkes internationales Wachstum

🇨🇳 boomendes China-Geschäft

🏪 816 Filialen weltweit

👩‍💼 neue CEO Heidi O'Neill bringt frische Impulse ⚠️ Risiken 📉 schwaches Nordamerika-Geschäft

💰 sinkende Margen

🛍️ nachlassende Konsumnachfrage Die kommenden Quartale dürften entscheidend sein, um die langfristige Entwicklung besser einschätzen zu können. 🧾 Fazit: Lululemon Aktie vor entscheidender Bewährungsprobe Die Lululemon Aktie steht aktuell an einem Wendepunkt. Während das internationale Geschäft und insbesondere China weiterhin stark wachsen, belasten schwache Umsätze in Nordamerika und die gesenkte Prognose die Stimmung. Für Anleger, die Aktien kaufen möchten, bleibt Lululemon eine spannende Beobachtungsposition. Entscheidend wird sein, ob das Management die Wachstumsdynamik wiederbeleben und die Profitabilität stabilisieren kann. Lululemon Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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