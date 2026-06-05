Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US-Arbeitsmarkt schockiert Tech-Sektor

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im Sog der Zinsangst: Starker US-Arbeitsmarkt fegt Tech-Aktien weg

Die Dynamik an der New Yorker Börse hat sich zum Ende der Handelswoche spürbar eingetrübt, da ein überraschend heißer US-Arbeitsmarktbericht die Zinswende-Hoffnungen der Anleger dämpft. Vor allem die Terminkontrakte des technologielastigen Nasdaq 100 geraten mit einem Minus von 1,3 % erheblich unter die Räder. Auch der breiter gefasste S&P 500 muss Federn lassen und verliert zur Stunde 0,6 %. Einzig die Futures des traditionsreichen Industriebarometers Dow Jones beweisen eine deutlich höhere Resilienz und rutschen lediglich um moderate 0,2 % ab. Unter der Oberfläche der großen Indizes vollzieht sich eine massive Sektor-Rotation: Da sich Investoren in großem Stil von den bisherigen Highflyern aus dem Halbleiter- und KI-Segment trennen, können sich die krisenresistenten Non-Tech-Sektoren spürbar besser behaupten.

Key Takeaways

Wall-Street-Korrektur: Dow Jones , S&P 500 und Nasdaq 100 leiden unter starken US-Arbeitsmarktdaten.

Halbleiter-Sektor blutet: Nvidia , TSMC und Broadcom verzeichnen nach dem Zins-Schock tiefe Kursverluste.

Erster Wochenverlust droht: Der S&P 500 steht vor dem ersten negativen Wochenabschluss seit zehn Wochen.

Zinssorgen belasten S&P 500 und Nasdaq 100 nach starkem NFP-Bericht

Der Hauptauslöser für den heutigen Kursrutsch im S&P 500 und Nasdaq 100 liegt in den offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai. Die amerikanische Wirtschaft hat im vergangenen Monat beeindruckende 172.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls) geschaffen. Ökonomen hatten im Vorfeld im Schnitt lediglich mit einem Zuwachs von 80.000 Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote verharre derweil unverändert auf einem stabilen Niveau von 4,3 %, was exakt den Prognosen des Marktes entsprach. Diese unerwartet hohe strukturelle Stärke des Arbeitsmarktes ließ den US-Dollar sowie die Renditen der US-Staatsanleihen sofort nach oben schießen. Für die Aktienmärkte bedeutet dies jedoch im Umkehrschluss, dass die US-Notenbank Federal Reserve in naher Zukunft deutlich weniger Anreize sieht, die Leitzinsen rasch zu senken.

Halbleiter-Sektor bleibt das Epizentrum der Korrektur im Nasdaq 100

Die Kombination aus restriktiven Zinssignalen und anhaltender operativer Skepsis nach den jüngsten Broadcom-Zahlen sorgt im Nasdaq 100 für eine zweite heftige Verkaufswelle bei den Chip-Produzenten. Selbst die Ankündigung des TSMC-Managements, dass das KI-getriebene Nachfrage-Wachstum über mehrere Jahre hinweg stabil bleiben wird, verpuffte wirkungslos. Die Aktie von Nvidia verliert über 2 %, während TSMC fast 3,5 % einbüßt. Auch Speicherchiphersteller wie Micron und SanDisk geraten im Zuge dieses breiten Ausverkaufs massiv unter Druck. Wer die Entwicklungen im Nasdaq 100 verfolgt, sieht, dass das Segment tief im roten Bereich verweilt:

Broadcom fällt nach dem gestrigen Einbruch von 12,5 % um weitere 4 %.

AMD verzeichnet ein Minus von knapp 5 %.

Intel rutscht um fast 6 % ab.

ARM Holdings verliert rund 7 % an Wert.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass Investoren nach der fulminanten und monatelangen Rallye, die die Bewertungen in schwindelerregende Höhen getrieben hat, mittlerweile extrem selektiv agieren.

Technische Analyse: S&P 500 vor dem ersten Wochenverlust seit Monaten 📊

Durch die anhaltenden Abgaben im Technologiesektor ist der S&P 500 Index aktuell auf dem besten Wege, seine erste negative Woche nach einer beispiellosen Serie von neun grünen Wochen in Folge zu verbuchen. Aufgrund seiner breiteren Aufstellung hält sich der Index zwar immer noch besser als der extrem tech-lastige Nasdaq 100, doch das enorme Gewicht der Mega-Caps zieht den Gesamtmarkt unweigerlich mit nach unten.

Aus charttechnischer Sicht (D1-Chart) rückt im Falle einer anhaltenden Fortsetzung des bärischen Szenarios die Zone rund um die gleitende 50-Tage-Linie (EMA 50, orangefarbene Linie) bei ca. 7.330 Punkten als erste große Unterstützungslinie in den Fokus. Da diese Marke bereits in der Vergangenheit als Niveau für ausgeprägte Preisreaktionen diente, dürfte sie im Falle eines tieferen Rücksetzers zum entscheidenden Schlachtfeld zwischen Bullen und Bären werden.

Analysten-Stimmen und Unternehmensmeldungen bewegen die Indizes

Trotz der zunehmenden Anzeichen einer temporären Marktfieberkurve bleibt die US-Großbank Citi langfristig konstruktiv für den weiteren Verlauf im S&P 500 und Dow Jones gestimmt. Strategin Beata Manthey betonte, dass sich die globalen Aktienindizes nach wie vor in der Nähe ihrer Rekordhochs bewegen. Zwar seien die Bewertungen in einigen Segmenten überdehnt, der Optimismus hoch und das anziehende IPO-Volumen zeige einen ausgeprägten Risikoappetit, doch signalisiere dies nicht zwangsläufig das unmittelbare Erreichen eines Marktzyklus-Tops. Dennoch bewegen sich immer mehr Indikatoren in eine Zone erhöhten Risikos.

Unterdessen enttäuschte der Softwarehersteller DocuSign die Anleger im S&P 500: Die Aktie verliert rund 4 %, nachdem der Ausblick für das zweite Quartal die Wall Street nicht überzeugen konnte. Das Management erwartet einen Umsatz zwischen 865 und 869 Millionen US-Dollar. Dies liegt zwar im Rahmen der LSEG-Konsensschätzung von 866 Millionen US-Dollar, lieferte jedoch keinerlei positive Überraschung für eine Fortsetzung der Wachstumsfantasie.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Wall Street wird zum Wochenschluss von der makroökonomischen Realität eingeholt. Die bärenstarken US-Arbeitsmarktdaten belasten den Nasdaq 100, den S&P 500 und den Dow Jones, da das Schreckgespenst dauerhaft hoher Zinsen zurückkehrt. Während der Halbleiter-Sektor nach den extremen Vorschusslorbeeren der letzten Monate nun eine gesunde und überfällige Bereinigung durchläuft, fängt die relative Stärke des Dow Jones den Gesamtmarkt ab. Anleger sollten in den kommenden Tagen die charttechnischen Marken genau im Auge behalten – das Halten der 50-Tage-Linie im S&P 500 wird entscheidend dafür sein, ob es sich nur um eine kurze Atempause oder um den Beginn einer tiefgreifenden Sommerkorrektur handelt.

S&P 500 Index Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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